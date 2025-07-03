Hayali için bindiği uçakta can vermişti: Pilot Mehmet Demirci'nin son sözleri yürek yaktı!

Bayburt- Erzurum sınırında uçağın düşmesi sonucu can veren pilot Mehmet Demirci'nin son sözleri ortaya çıktı. Demirci'nin "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım" sözleri yürek burktu.

Bugün Türkiye'yi derinden sarsan bir uçak kazası gerçekleşti. Mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, dünya turu hayalini gerçekleştirmek için Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yola çıktı.

Ancak Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçak kaza kırıma uğradı ve Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düştü.

Kazada kadın yolcu yaralanırken, pilot Demirci hayatını kaybetti.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIMLAR

Demirci'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Kazadan sadece saatler önce Demirci'nin, "Bugün bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Uçağın kanadında değil, hayallerin tam ortasındayım. Yolculuk şimdi başlıyor" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptığı görüldü.

"VEDALAŞMAMIZ GEREKEN DOSTLARLA VEDALAŞTIK"

Diğer paylaşımında ise Demirci'nin, "Eşyalarımızı topladık, vedalaşmamız gereken dostlarla vedalaştık. Önümüzde uzun ve heyecan dolu bir yol var. Hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yola çıkmamıza sayılı günler kaldı, heyecan dorukta. Takipte kalın, bu yolculukta birlikte olalım" ifadeleri ile düşen uçağı 3 gün önce paylaştığı görüldü.