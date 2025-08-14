Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kulüpler "kural değişsin" dedi! TFF'den "yabancı sayısı" için karar

Kulüpler "kural değişsin" dedi! TFF'den "yabancı sayısı" için karar

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'de "12 + 2" şeklinde uygulanan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili merak konusu olan kararını verdi.

Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralını değiştirmediği; daha önce uygulanan 12 + 2 sisteminin bu sezon da uygulanacağı belirtildi.

Kulüpler

TFF'DEN KULÜPLERE RET

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 12 yabancı futbolcunun maç kadrosunda, 2 yabancının ise tribünde yer aldığı mevcut sistem, 2025-2026 sezonunda da geçerli olacak.

Kulüpler

"YABANCI SAYISI 16 OLSUN" TALEBİ 

Süper Lig'de bazı takımlar, yabancı kuralı konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, kuralın gözden geçirilmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Kulüpler, sakatlığı devam eden yabancı futbolcuların çokluğu, uzun süreli sözleşmeler nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 14 olan (12 + 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istemişlerdi. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir, söz konusu talebe destek vermişti.

