Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif...

Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif...

Fenerbahçe'ye transfer sürecini resmiyete kavuşturmak amacıyla hafta sonu İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden sonra sözleşme imzalaması beklenen Kerem Aktürkoğlu konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroluk teklifini geri çektiği milli futbolcu hakkında Benfica'dan açıklama geldi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında Fenerbahçe'ye imza atmasına onay çıkmasına karşın 14 Ağustos akşamı sarı-lacivertliler tarafından söz konusu rakam aşağı çekildiği için transferi çıkmaza giren Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif... - 1. Resim

"KEREM, BENFICA'YA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lage, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif... - 2. Resim

"BURADA MUTLU"

Milli futbolcunun takımdaki önemine dikkat çeken Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir forma numarası seçti ve iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum" dedi.

Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif... - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKLİFİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 25 milyon euroluk ilk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncu için 18 milyon euroluk yeni resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise bu öneriyi değerlendirmeye bile almadığı belirtildi.

Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif... - 4. Resim

 

