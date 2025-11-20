İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı’nda polislerin şark görevinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Yerlikaya, bu yıl eş durumu ve mazeret atamalarının her ay yapılmasını sağladıklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, “İlk defa açıklıyorum, 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da inşallah dönem tayinlerini mayıs aylarının 25’inde yapacağız. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi yani bakanlığımızın üç kolluğunda, aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Yine ilk defa açıklıyorum, polislerimizin yeni teşkilat kanunuyla ilgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız özenli bir çalışma yürütüyor. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim” dedi.