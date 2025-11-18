Polis memurları, Türkiye İş Bankası ile yapılan promosyon anlaşması ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorgulamaya devam ediyor. Emniyet teşkilatında görev alan memurlar anlaşma gereği 100 bin TL promosyon ödemesi hesaplara geçecek. Peki, Polis promosyonu yattı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan anlaşmanın ardından maaş promosyonu olarak binlerce polisin hesaplarına 100 bin lira yatırılacak olan 2025 EGM promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu haline geldi.

EGM promosyon ödemesi sorgulama ekranı 2025: Polis promosyonu yattı mı?

EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon tutarı 100 bin lira olarak açıklandı. Personel başına yapılacak ödemelerden tüm emniyet çalışanları faydanalanacak.

EGM promosyonlarının ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki dönemde yapılan promosyon anlaşmasının protokolü 1 Kasım tarihinde tamamlandı.

Anlaşması protokolü Kasım ayında sona erdiği için ödemelerin en geç kasım ayının ikinci haftası itibarıyla başlaması ve hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

GÖREVE YENİ BAŞLAYANLAR PROMOSYON ALACAK MI?

Görevine yeni başlayan polis memurları promosyon alabilecek. Ancak emeklilik, istifa, kurum değişikliği vb. durumlarda hiçbir şekilde promosyon tutarı geri alınmayacak.

Promosyon ödemeleri kesintisiz ve taksit olmadan emniyet çalışanlarının maaş hesaplarına yatırılacak.

