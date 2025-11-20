Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili Özgür Özel’e mektup yazıp gerekirse bir ‘heyet kurulsun’ diyen vekillerin taleplerinin görmezden gelineceği öğrenildi.

Haber Merkezi ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Beşiktaş iddianameleri için “İftira atılıyor” dese de parti içerisinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını ciddi bularak rahatsızlık duyanların sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz gün, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen çok sayıda milletvekilinin Özgür Özel’e mektup yazarak, partinin kurumsal kimliğinin korunması, iddialara muhatap kişilerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulmasını istemesi CHP içinde şok etkisi yaptı.

Bildiride imzası bulunan vekillerin; Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır ve Hasan Öztürkmen olduğu öğrenildi. Kulislerde, imzacı vekillerin “Soruşturmalar ve iddianameler hakkındaki düşüncelerimizi Genel Başkan’a ilettik. Soruların cevabının herkes tarafından bilinmesi gerekiyor” dediği konuşuluyor.

İHRAÇ DÜŞÜNÜLMÜYOR

Öte yandan bildiriye karşı genel merkez yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği de belli oldu. CHP yönetiminin, belediye başkanları ve partililer hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarında olduğu gibi milletvekillerinin yolsuzluk isyanını da görmezden geleceği öğrenildi. CHP yönetiminin, imzacı vekiller için herhangi bir yaptırım uygulamayacağı, ihraç mekanizmasını işletilmeyeceği ifade ediliyor. Vekillerin ise parti yönetiminin harekete geçmemesi hâlinde ilerleyen süreçte yeni adımlar atabilecekleri belirtiliyor.

İTİRAZLAR BÜYÜYEBİLİR

Genel merkezde bu itirazların büyüyebileceği endişesi de hâkim. Bildiride imzası bulunmayan ve Özgür Özel’e yakın duran başka milletvekillerinin de konuyla ilgili rahatsızlıklarının bulunduğu, süreci sessiz bir şekilde takip ettikleri ifade ediliyor. İlerleyen süreçte bu vekillerin de endişelerini dile getirebilecekleri iddia ediliyor.

Vekilleri rahatsız eden iddialar:

▪️Aziz İhsan Aktaş’ın makam aracını CHP lideri Özgür Özel’e tahsis ettiği iddiası.

▪️ İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu hakkında yer alan milyarlarca liralık rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile bu rüşvetlerden elde edilen gelirlerin CHP’yi ele geçirmek ve cumhurbaşkanı adaylığı için kullanıldığı iddiası.

▪️ Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da belediye başkanı seçildikten sonra konut, dükkân, arsa gibi tapu kayıtlarının arttığı iddiası.

▪️ Aziz İhsan Aktaş’ın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’a, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği iddiası.

▪️ Yine, Aktaş’ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile diğer CHP yetkililerine 100 milyon lira rüşvet dağıttığı iddiası.

▪️ CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın yerel seçimlerden önce İBB ve iştirakler ile CHP’li ilçe belediyelerinden ‘seçim için destek’ adı altında para topladığı ve bu kapsamda 5 milyon lira rüşvet aldığı iddiası.

▪️ Tutuklu bulunan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sevgilisi olduğu öne sürülen kişiye lüks stüdyo ev ve araba aldığı, belediyede memur yaptığı iddiası.

▪️ Antalya’nın Manavgat ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’e, makam odasında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından ‘suçüstü’ yapılmasıyla ilgili görüntüler.

▪️ Bayrampaşa’da bir depremzededen, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kendisinden rüşvet istediğine dair iddia.

▪️ Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan’ın skandal için bir inşaat firması yetkililerinden 4 milyon dolar istediği, firma sahiplerinin Süleyman Atik’e 4 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası.

▪️ CHP Parti Meclis Üyesi Bak Aydöner’in, bir müteahhitten hakediş ödemelerinin yapılması için para talep ettiği, karşılığında 50 milyon lira değerinde arsa aldığı iddiası.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası