Galatasaray'ın gözü kulağı İngiltere'de! Guardiola'dan Ederson açıklaması
Premier Lig devi Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Galatasaray'ın kaleci transferi listesinde ilk sırada yer alan Brezilyalı yıldız Ederson hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ederson'un, Wolverhampton ile 16 Ağustos'ta oynanacak Premier Lig mücadelesinde kadroda yer almayacağını açıkladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, kadroya almayacağı 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisinin herhangi bir sakatlığı olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.
"ERSON AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ"
Ederson'un takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Guardiola, "Ederson, bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklif var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum. Ne olacağını kimse bilemez" ifadelerini kullandı.
