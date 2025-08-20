Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para kazanacak? Uçuk para yolda...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de ikinci maç ise Portekiz'de oynanacak. Geri sayım başladı, futbolseverler ise Fener - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? diye soruşturmaya başladı. Bir diğer merek konusu ise Fenerbahçe'nin Benfica'yı yenmesi halinde kasasına koyacağı para oldu. Peki Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para kazanacak? Dev gelir resmen yolda, işte o fiyat...

FENERBAHÇE, BENFİCA'YI YENERSE KAÇ PARA KAZANACAK?

Fenerbahçe için Benfica sınavı tur mücadelesinin de ötesinde anlam ifade ediyor. Hem maddi hem de manevi olarak. Fener play-off turunu geçerse Şampiyonlar Ligi’ne kalıp toplam 29 milyon avro gelir elde edecek.

FENER, BENFİCA'YA YENİLİRSE KAÇ PARA KAZANIR?

Fenerbahçe, Benfica'ya yenilip elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan temsilcimizin kasasına girecek rakam ise 16 milyon avro olacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Benfica maçı bu akşam Chobani Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Fenerbahçe-Benfica maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇLARI

İki takım bugün 7. defa karşı karşıya gelecek. Daha önceki randevularda Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi, 1 maç berabere bitti.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ MAÇLARI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 289. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 288 maçta 114 galibiyet ve 113 yenilgi yaşadı.