Fenerbahçe-Benfica maçı kimler eksik, oynamıyor? Maç kadrosu gündemde

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz devi Benfica ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro tercihleri ve eksik oyuncular futbolseverlerin gündeminde.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, Benfica maçı öncesinde eksik ve sakat oyuncuları belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Cenk Tosun, UEFA’ya bildirilen kadrodan çıkarılırken yerine Cengiz Ünder dahil edildi.

Ayrıca Rodrigo Becao’nun çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor. Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Dorgeles Nene, Ognjen Mimovic, Efekan Karayazi ve Abdou Aziz Fall’un ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle bu maçta oynama hakları bulunmuyor.

Benfica cephesinde ise sakatlık sorunları dikkat çekti. Alexander Bah ve Manu Silva’nın çapraz bağ sakatlıkları, Bruma’nın ise aşil tendonu yırtığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Savunma hattındaki Tomas Araujo’nun da sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Fenerbahçe'yle transfer görüşmeleri nedeniyle gündem olan Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’nın Fenerbahçe maçında ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde maça başlaması ve gidişata bağlı olarak ikinci yarıda forma giyebileceği üzerinde duruluyor.

FENERBAHÇE BENFİCA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis