Başakşehir'in maçı ne zaman? Heyecan dorukta, rakip Universitatea Craiova

Başakşehir'in maçı ne zaman? Heyecan dorukta, rakip Universitatea Craiova

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Başakşehir&#039;in maçı ne zaman? Heyecan dorukta, rakip Universitatea Craiova
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi, Maç Saati, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir sahasında Universitatea Craiova'yı ağırlayacak. Romanya temsilcisi ile ilk maçında avantaj elde etmek isteyen Başakşehir, rövanşta rahat nefes almanın peşinde... Peki sporseverlerin yakından takip ettiği Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli mi? İşte son gelişmeler... 

 UEFA Konferans Ligi Play-Off Turunda karşı karşıya gelecek olan Başakşehir - Universitatea Craiova maçı  futbolseverler tarafından araştırılıyor. İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak. Hedef ise mutlak galibiyet. Peki  Başakşehir'in maçı ne zaman? Geri sayım başladı, işte detaylar... 

BAŞAKŞEHİR-UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI NE ZAMAN?

 Başakşehir - Universitatea Craiova maçı 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma  saat 20.45'te başlayacak.  TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. 

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki  Başakşehir,  bu turu geçerek gruplara kalmayı amaçlıyor.


 

