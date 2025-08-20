Başakşehir'in maçı ne zaman? Heyecan dorukta, rakip Universitatea Craiova

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turunda karşı karşıya gelecek olan Başakşehir - Universitatea Craiova maçı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak. Hedef ise mutlak galibiyet. Peki Başakşehir'in maçı ne zaman? Geri sayım başladı, işte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu turu geçerek gruplara kalmayı amaçlıyor.



