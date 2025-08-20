Hakem heyeti ne zaman sonuçlanır? Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Hükümet tarafından masaya konulan son teklif, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7 zam öngörüyordu. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda yüzde 4 oranında artış önerildi.

Teklifte ayrıca taban aylıklarına 1.000 TL’lik bir iyileştirme de yer aldı. Sendikalar, zam oranlarında hükümetin teklif ettiği rakamları yetersiz bulurken, taban aylığına yapılacak düzenlemeyi de takip ediyordu.

HAKEM HEYETİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, tarafların zam oranlarında uzlaşamamasıyla Hakem Kurulu’na taşındı.

Yasa gereği taraflar, görüşmelerin sona ermesinden sonraki 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurabiliyor. Başvurunun ardından kurul toplanarak görüşmeleri başlatacak. Nihai kararın ise 31 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor.

MEMURLARA ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fakat sendikaların beklentisi taban aylığı düzenlemesinde daha güçlü bir adım atılması yönündeydi. Yeni teklifin gelmemesi nedeniyle gözler Hakem Kurulu’na çevrildi. Memurların önümüzdeki iki yıl boyunca alacakları zam oranları, kurulun alacağı kararın ardından kesinlik kazanacak.

HAKEM KURULU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplamda 11 üyeden oluşuyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Kurul, sadece zam oranlarını değil, toplu sözleşme görüşmelerinde üzerinde uzlaşmaya varılamayan maddeleri de gündemine alabiliyor.

31 Ağustos’a kadar açıklanacak karar, toplu sözleşme hükmünde ve nihai olacak. Öte yandan memur ve memur emeklilerini doğrudan etkileyen genel zam oranında uzlaşma sağlanamazken, 11 farklı hizmet kolunda anlaşma yapıldı. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda imza töreni gerçekleştirildi.