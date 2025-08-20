Memur-Sen'den memur zammı krizi sonrası ilk açıklama: Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Memurların istediği zamla hükümetin sunduğu zam arasında büyük fark oluştu.

MEMURLAR NE İSTEDİ, HÜKÜMET NE VERDİ?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi. Ancak hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR-SEN KARARI HAKEM KURULU'NA TAŞIDI

Bu tekliften memnun olmayan Memur-Sen, zam teklifini Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. Böylece memur zammında son sözü Hakem Kurulu verecek.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPTIK"

Bakanlık'tan çıkışta açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "8. Dönem Toplu Sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Çünkü gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını sağlayacak düzeyde değil. Başlangıçtan itibaren tekliflere tepkimizi koyduk. Üretimden gelen gücümüzü kullandık. İş bıraktık. Çeşitli platformlardan seslendik. Maliye Bakanlığı'na yürüdük. Bu konuda üzerimize düşenin fazlasını yaptık. Ancak gelen teklif yükselmedi. Mevcut teklifler ücret dengesini sağlayacak, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı da hizmet kolu idaresidir, hizmet koluna bırakılmıştır. Başkanlar Kurulu'ndan sonra daha geniş bir değerlendirme yapacağız." dedi.