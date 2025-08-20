Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?

Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muhtemel ilk 11&#039;ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?
Fenerbahçe, Benfica, Şampiyonlar Ligi, Play-off, Maç, Saat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Gruplara kalmak için mücadele veren sarı-lacivertli takımın muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Benfica maçında muhtemel 11'ler belli mi, karşılaşma saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe taraftarları ve sporseverler bu soruları araştırıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica ile karşı karşıya geliyor. Tam 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele veren sarı-lacivertli temsilcimiz, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçını oynayacak.

Karşılaşmaya saatler kala sarı lacivertli taraftarlar ve futbolseverler ilk 11'leri merak ediyor. Peki Fenerbahçe Benfica muhtemel 11'leri belli mi, maç saat kaçta başlıyor?

Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor? - 1. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fenerbahçe Benfica maçında ilk düdük 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de çalacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Tarihi mücadele şifresiz olarak seyirciyle buluşacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Benfica ile geçmişte oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 3 maçı da kaybetti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor? - 2. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında muhtemel ilk 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Ankara'da motosiklet yanında tehlikeli yolculukDenizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025 - Haberler20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025Denizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerDenizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek?Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur? - HaberlerFenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur?Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu! - HaberlerMalatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - HaberlerFenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryolarıFenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın! - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın!
Sonraki Haber Yükleniyor...