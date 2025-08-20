Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica ile karşı karşıya geliyor. Tam 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele veren sarı-lacivertli temsilcimiz, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçını oynayacak.

Karşılaşmaya saatler kala sarı lacivertli taraftarlar ve futbolseverler ilk 11'leri merak ediyor. Peki Fenerbahçe Benfica muhtemel 11'leri belli mi, maç saat kaçta başlıyor?

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fenerbahçe Benfica maçında ilk düdük 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de çalacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Tarihi mücadele şifresiz olarak seyirciyle buluşacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Benfica ile geçmişte oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 3 maçı da kaybetti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında muhtemel ilk 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis