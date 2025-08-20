Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de tarihi transfer! 118 yıllık kulüpte bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'de tarihi transfer! 118 yıllık kulüpte bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin 19 Ağustos akşamı transferini resmen duyurduğu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu. Ali Koç başkanlığında 110'uncu transferine imza atan Fenerbahçe, aynı dönemde 69'uncu yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı.

John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ve geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak Avusturya'nın Salzburg ekibinde forma giyen Dorgeles Nene'yi renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirdi.

Fenerbahçe'de tarihi transfer! 118 yıllık kulüpte bir ilk yaşandı - 1. Resim

201'İNCİ YABANCI

Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 201'inci yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ilk Malili futbolcu oldu.

Mali ekiplerinden Guidars'ta futbola başlayıp Avusturya'nın Salzburg takımına transfer olan Nene, sırasıyla Liefering, Ried ve Westerlo'da kiralık oynadı. Salzburg'un geride kalan 2 sezonda değişilmez isimleri arasına giren genç oyuncu, bu periyotta 80 resmi maça çıktı.

ALİ KOÇ BAŞKANLIĞINDA 110'UNCU TRANSFER

Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ile anlaşan Fenerbahçe, Nene ile Ali Koç yönetimindeki 110'uncu transferine imza attı.

Fenerbahçe'de tarihi transfer! 118 yıllık kulüpte bir ilk yaşandı - 2. Resim

Sofyan Amrabat ile geçtiğimiz sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı sarı-lacivertli renklere bağladı.

Pazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanya
