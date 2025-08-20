99 puanlı sezon için çok konuşulacak iddia! Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesini sona ermesiyle İtalyan kulübü Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, Fenerbahçe günlerinden bahsetti.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Corriere dello Sport'a röportaj veren Bosna Hersekli yıldız futbolcu, "Türkiye kolay bir ülke değil; çok fazla baskı var, sosyal medya orada çok önemli. Ruh hallerini ve hoşnutsuzlukları belirliyor, ortamı etkiliyor" dedi.

"105 PUAN ALSAK DA 2'NCİ OLACAKTIK"

İsmail Kartal yönetimindeki 2023-2024 sezonuna vurgu yapan 39 yaşındaki yıldız santrfor, "99 puanla sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2'nci sırada tamamladık. Ancak 105 puan alsaydık yine de 2'nci olurduk" şeklinde konuştu.

"HAKEMİN PENALTIYI GOLE ÇEVİRMEK İSTEDİĞİNİ YAZDILAR"

"Mourinho'nun şampiyonluğu kazanmak istediğini biliyorum, bu neredeyse bir takıntı" diyen Dzeko, "Geçen gece güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı, Talisca 93'üncü dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin penaltıyı gole çevirmek istediğini tweetlemeye başladı ve hakemin ayağının hareketini vurguladı" değerlendirmesini yaptı.