"Penaltı krizi" sonrası Talisca sessizliğini bozdu: Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin Ocak 2025'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer ettiği Anderson Talisca'nın, ülkesi Brezilya'ya döneceği iddia ediliyordu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız, İzmir'de kaçırdığı penaltının ardından geleceği hakkında konuştu.

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sonradan oyuna dahil olan ve penaltı kaçırdığı için eleştirilen odağında yer alan Anderson Talisca, merak konusu olan transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM"

Corinthians ve Gremio ile anılan Talisca, ülkesine dönüş ihtimalini reddetti. Brezilya basınından TNT Sports'a konuşan yıldız isim, "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım" dedi.

"TEH HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 25 maça çıkan ve 13 gol atan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Devler Ligi Play-Off Turu'ndaki Benfica eşleşmesi hakkında, "Tek hedefim Şampiyonlar Ligi" açıklamasında bulundu.

