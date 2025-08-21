"Dünyanın en nazik hakimi" Frank Caprio hayatını kaybetti

ABD'de duruşmalarının sosyal medyaya yansıyan bölümlerinde şefkatli tutumu dolayısıyla çok sayıda kişinin "dünyanın en nazik hakimi" diye tanıdığı eski yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti.

PANKREAS KANSERİYDİ

Caprio'nun Instagram hesabından yapılan açıklamada, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 88 yaşındaki yargıcın hastalığa yenik düştüğü duyuruldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarında hastanede olduğu görülen Caprio için "Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanlardaki iyiliğe dair sarsılmaz inancı sevilen yargıç Caprio, hem mahkeme salonundaki çalışmaları hem de dışındaki çalışmalarıyla milyonlarca insanın hayatına dokundu." ifadeleri kullanıldı.