Türkmenistan Gazı Çin’i es geçti, Türkiye’ye akıyor! Yeni koridor açıldı

Türkmenistan, doğal gaz ihracatında Çin’e olan sevkiyatı düşürürken, Türkiye’ye spot bazlı satışları artırdı. Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı uluslararası enerji verilerine göre, Mart ayında İran üzerinden açılan yeni güzergâh sayesinde, Aşkabat yönetimi ayda yaklaşık 120 milyon metreküp gazı Türkiye’ye yönlendirmeye başladı.

TÜRKMEN GAZINDA DİKKAT ÇEKEN ROTA DEĞİŞİKLİĞİ

Haziran 2025 verilerine göre, Çin’in toplam boru hattı gaz ithalatı yüzde 5 artarak 6,757 milyar metreküpe ulaştı. Ancak bu artışın kaynağı büyük oranda Rusya’dan gelen sevkiyat oldu. Türkmenistan’ın Çin’e yaptığı gaz ihracatı yüzde 7 oranında azaldı.

Türkmenistan, Çin’e uzun vadeli petrol endeksli kontratlar üzerinden satış yaparken, Türkiye’ye yapılan ihracat spot piyasada gerçekleştiriliyor. Avrupa spot piyasasında Haziran ayında fiyatlar 1.000 metreküp başına 435 dolara kadar yükseldi. Aynı dönemde Çin’e yapılan satışlarda bu rakam 290 doların altına düştü.

TÜRKİYE'YE YENİ ENERJİ KORİDORU: İRAN ÜZERİNDEN SWAP HATTI

Türkmen gazı Mart ayından bu yana swap yöntemiyle İran üzerinden Türkiye’ye gönderiliyor.

Yeni satış modelinde esnek sözleşmeler ve daha yüksek gelir sağlayan fiyatlar, Türkiye pazarını Türkmenistan için öncelikli hale getirdi.

YÜKSEK SICAKLIKLAR İÇ TALEBİ ARTIRDI, İHRACAT KISITLANDI

Türkmenistan’ın ihracatındaki düşüşte, ülke genelinde yaşanan aşırı sıcaklıklar da etkili oldu. Artan iç tüketim, dış sevkiyat kapasitesini sınırladı.

RUSYA'DAN ÇİN'E 4 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ

Haziran 2025’te Rusya, Çin’e toplam 4 milyar metreküpe yakın gaz gönderdi. Bu sevkiyat, Çin’in toplam ithalatının yüzde 29’unu karşıladı. Gaz tedariki hem boru hattı hem de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) formatında gerçekleştirildi.

Rusya’nın Çin’e LNG ihracatı, Sakhalin, Yamal ve Portovaya gibi büyük tesislerden sağlandı. Çin, aynı dönemde Japonya, Güney Kore ve Tayvan dahil olmak üzere toplam 948.000 ton LNG aldı.