Bolivya'da 3 büyük orman yangını! "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Santa Cruz, Cochabamba ve Noel Kempff Mercado bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi. Devlet Başkanı Arce, Bakanlar Kurulu kararıyla "Ulusal Acil Durum" ilan edildiğini de açıkladı.

YARDIMLARIN ÜLKEYE HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Yangınların daha da genişleyebileceğine işaret eden Arce, uluslararası dayanışma ve yardımların ülkeye hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarının altını çizdi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes de yangınların kontrol altına alınması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için itfaiye ve askeri ekiplerin yoğun çaba harcadığını ifade etti.

Ülkede haziran ayından bu yana 720 noktada yangın çıktı. Bolivya'da 2024 yılında çıkan yangınlarda 12 milyon hektardan fazla alan zarar görmüştü.