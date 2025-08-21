Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bolivya'da 3 büyük orman yangını! "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Bolivya'da 3 büyük orman yangını! "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bolivya&#039;da 3 büyük orman yangını! &quot;Ulusal Acil Durum&quot; ilan edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolivya'da farklı bölgelerde 3 büyük orman yangını çıktı. Bolivya hükümeti, yangınlarla mücadele kapsamında "Ulusal Acil Durum" ilan etti.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Santa Cruz, Cochabamba ve Noel Kempff Mercado bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi. Devlet Başkanı Arce, Bakanlar Kurulu kararıyla "Ulusal Acil Durum" ilan edildiğini de açıkladı.

YARDIMLARIN ÜLKEYE HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Yangınların daha da genişleyebileceğine işaret eden Arce, uluslararası dayanışma ve yardımların ülkeye hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarının altını çizdi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes de yangınların kontrol altına alınması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için itfaiye ve askeri ekiplerin yoğun çaba harcadığını ifade etti.

Ülkede haziran ayından bu yana 720 noktada yangın çıktı. Bolivya'da 2024 yılında çıkan yangınlarda 12 milyon hektardan fazla alan zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu! Sayıları ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merhameti ve adaleti ile tanınıyordu! Ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti - DünyaÜnlü yargıç Caprio 88 yaşında hayatını kaybettiNATO ve Avrupa ile temaslar başlıyor! Rusya'ya karşı güvenlik garantisi masada - DünyaNATO ve Avrupa ile temaslar başlıyor!Rus heyetin ABD'de zor anları: Ülkeye dönmek için nakit ödeme yapmışlar! - DünyaÜlkeye dönmek için nakit ödeme yapmışlar!ABD yargısından Epstein dosyalarının açıklanması talebine 3'üncü kez ret! - DünyaEpstein dosyalarının açıklanması talebine 3'üncü kez ret!Dahi genç Kairan Quazi'nin önlenemez yükselişi: 9'unda üniversite, 14'ünde SpaceX, 16'sında Wall Street! - Dünya14'ünde SpaceX, 16'sında Wall Street!Türkmenistan Gazı Çin’i es geçti, Türkiye’ye akıyor! Yeni koridor açıldı - DünyaTürkmen gazı Çin’i es geçti, Türkiye’ye akıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...