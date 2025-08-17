Petrol deposunda korkutan yangın! İran'da panik anları

İran'da korkutan bir yangın meydana geldi.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, yangının özel sektöre ait petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı üstü kapalı bir alanda çıktığını ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini ifade etti.

İRAN'DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Yangının henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Meleki, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağını kaydetti. Meleki, can kaybı ya da yaralı bilgisi vermedi.

Tahran'ın güneyindeki Rey şehrindeki depoda çıkan yangından kaynaklı yoğun duman çevreden de görülebiliyor.