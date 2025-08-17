Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrol deposunda korkutan yangın! İran'da panik anları

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bir petrol tesisinde yangın meydana geldi. Yangının henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Meleki, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağını kaydetti.

İran'da korkutan bir yangın meydana geldi.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, yangının özel sektöre ait petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı üstü kapalı bir alanda çıktığını ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini ifade etti.

Petrol deposunda korkutan yangın! İran'da panik anları - 1. Resim

İRAN'DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Yangının henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Meleki, detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağını kaydetti. Meleki, can kaybı ya da yaralı bilgisi vermedi.

Tahran'ın güneyindeki Rey şehrindeki depoda çıkan yangından kaynaklı yoğun duman çevreden de görülebiliyor.

