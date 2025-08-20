Sosyal medyadan duyuruldu! Hafter, oğlunu Genelkurmay Başkanı olarak atadı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçler tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Hafter'in oğlu Halid'i Genelkurmay Başkanı olarak atadığı duyuruldu. Açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi.

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

Silahlı güçlerin lideri Halife Hafter

Halife Hafter'in, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde bulunan karargahında yeni Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar da paylaşıldı.

Nazuri, 18 Ağustos'ta, Libya Temsilciler Meclisi tarafından İbrahim Buşnaf'ın yerine "ulusal güvenlik danışmanı" olarak atanmıştı. Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.