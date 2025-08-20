ABD'den beklenmeyen Türkiye çıkışı! Ankara masada ne kazandı?

Atlantik Konseyi Türkiye Programı, ABD-Türkiye ilişkilerine dair hazırladığı savunma dergisinin beşinci sayısını İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında tanıttı.

Raporda, iki NATO müttefiki arasında savunma alanındaki işbirliğinin "kritik eşiğe ulaştığı" mesajı öne çıktı.

Konseyin yayımladığı analizde, "ABD ve Türkiye arasındaki savunma ortaklığı, bölgesel krizlerin ortasında yeniden şekilleniyor" denildi.

"SAVUNMADA YENİ DÖNEM: TÜRKİYE SADECE MÜŞTERİ DEĞİL, ÜRETİCİ"

Atlantik Konseyi, Türkiye’nin artık yalnızca bir savunma teknolojisi ithalatçısı değil, aynı zamanda yükselen bir üretici ve ihracatçı olduğunu vurguladı. Raporda, Türk SİHA'larının savaş alanlarındaki başarısıda ele alındı.

Ayrıca F-16 satış sürecinde ilerleme kaydedildiği, CAATSA yaptırımlarının aşılması yönünde her iki başkentte de irade oluştuğu belirtildi. F-35 programına dönüş olasılığı da değerlendirmeler arasında denildi.

"TÜRKİYE, ABD İÇİN KRİTİK BİR MÜTTEFİK"

General James L. Jones, Türkiye’nin yalnızca bir NATO üyesi değil, aynı zamanda ABD için vazgeçilmez bir güvenlik ortağı olduğunu belirtti. Jones, “Türkiye'nin savunma kabiliyetleri ve stratejik konumu, ABD için kritik öneme sahip,” sözleriyle Türkiye’nin ittifak içindeki yerini güçlü şekilde vurguladı.

"TÜRKİYE, NATO İÇİN EŞSİZ BİR ÜLKE"

Etkinlikte bir diğer çarpıcı açıklama ise ABD'nin Ankara’daki Maslahatgüzarı Michael Goldman’dan geldi. Goldman, Türkiye'nin NATO içinde özel bir pozisyona sahip olduğunu söyledi ve üç temel özelliğe dikkat çekti:

"Türkiye'den ve NATO'daki rolünden çok şey öğrendim. Türkiye'nin bu değişim halindeki bölgenin merkezinde olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin ve bizimle olan ilişkimizin üç önemli yönü var: coğrafyası, nüfusu ve yenilikçilik kapasitesi. Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü bir avantaj ama aynı zamanda zorluk da oluşturabilir çünkü çok istikrarsız bir bölgenin ortasında yer alıyor. Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Kıbrıs gibi birçok alana dokunuyor. Eğer Türkiye güçlü değilse, bu durum bir zayıflık haline gelebilir. Ama şükür ki uzun süredir devam eden ortaklığımız boyunca Türkiye güvenilir, istikrarlı ve güçlü bir ortak oldu. NATO’nun hassas güneydoğu kanadında güvenlik için bir kilit taşı görevi görüyor."

NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU SAHADA

General Tod D. Wolters, Atlantik Konseyi Scowcroft Strateji ve Güvenlik Merkezi'nin seçkin üyesi ve eski Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı: Etkinliği sonlandırmak üzere Wolters, bölgesel güvenlik sorunlarının üstesinden gelinmesinde ABD-Türkiye savunma ortaklığının önemini yineledi.

Wolters, Türk savunma sektörünü ABD için stratejik açıdan önemli kılan niteliklerin altını çizdi. Wolters, "Türkiye'nin askeri ve hükümet özelliklerinden biri muazzam derecede hazırlıklı olmasıdır" dedi. "Bunun esneklik ve cevap verebilirlikle çok ilgisi var" diyen Wolters, Türkiye'nin bölgesel istikrara katkısı için hazır olma duruşunu övdü.