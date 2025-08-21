AVM'de yürüyen merdiven dehşeti! 2 yaşındaki çocuğun kolu koptu

Dehşete düşüren olay, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Botanica alışveriş merkezinde yaşandı. Annesinin birkaç saniyelik dikkatsizliği sonucu iki yaşındaki çocuğunun kolu yürüyen merdivenlere sıkışarak koptu.

AVM’de çalışan bir eczacı, çığlıklar üzerine merdivenlere koştuğunu, kolu kopmuş halde duran çocuk ve annesiyle karşılaştığını söyledi. "Pek fazla kan yoktu, kolu (dirseğine kadar) yürüyen merdivendeydi" diyen kadın, çocuğun bilincinin açık olduğunu da sözlerine ekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuğun koluna acil bir şekilde turnike uygulandı.

''ANNENİN ÇIĞLIKLARINI DUYDUM...''

Olayın ardından açıklamalarda bulunan eczacı, "Annenin çığlıklarını duydum. Çocuğun orada kolu olmadan durduğunu gördüm. Turnike uyguladım, sonra da bandajladık. Ambulansı bekledik ve kolu çıkardık. Çocuk bilincini kaybetmedi, sonuna kadar dayandı." ifadelerinde bulundu.

''ELİNİ MERDİVENE KOYMUŞ VE MERDİVEN KATLANMIŞ''

Çocuğun acılı babası ise, yaşadığı korkunç dakikaları şu sözlerle anlattı:

"Oğlumuz yoğun bakımda, henüz onu görmemize izin verilmiyor. Ancak tıbbi olarak uygulanan komadan çıkarıldığını biliyoruz.'' dedi. O sırada orada olmadığını vurgulayan baba, ''İşten aceleyle çıkıyordum. Eşim iki çocuğuyla yalnızdı. Nasıl olduğunu hâlâ tam olarak anlayamıyorum. Geldiğimde, kopmuş kolunu birlikte çıkarmaya çalışıyorduk. Yürüyen merdivenin kenarından, her türlü çöpün düştüğü bölmeden çektik. Bir yere sıkışmış. Yürüyen merdivenin yarısı sağ taraftaki korkuluğun altından kopmuş. Büyük ihtimalle elini basamağa koymuş ve merdiven katlanmış."

Mirror’ın haberine göre, kopan kolun AVM’den buzla taşındığı ancak alınan hasar nedeniyle kolun yerine dikilemediği bildirildi.

Olaya ilişkin ceza davası açıldı.