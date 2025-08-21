Merhameti ve adaleti ile tanınıyordu! Ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti

Adaletli kararlarıyla tanınan ABD’li yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yargıç Caprio kanser nedeniyle tedavi görüyordu.

SON AÇIKLAMASIDA DUA İSTEMİŞTİ

Durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan Caprio, son açıklamasında "Lütfen benim için dualarınızı eksik etmeyin" sözlerini kullanmıştı.

"Caught in Providence" programı ile dünya çapında ün kazanan Caprio, mizahı ve adaletiyle milyonlarca kişiye ilham verdi.