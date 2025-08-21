Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Merhameti ve adaleti ile tanınıyordu! Ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti

Merhameti ve adaleti ile tanınıyordu! Ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Merhameti ve adaleti ile tanınıyordu! Ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti
ABD, Yargıç, Ölüm, Pankreas Kanseri, Mizah, Adalet, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Merhameti ve mizahıyla tanınan ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti. Caprio, pankreas kanseriyle uzun bir savaştan sonra 88 yaşında son nefesini verdi.

Adaletli kararlarıyla tanınan ABD’li yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yargıç Caprio kanser nedeniyle tedavi görüyordu. 

Merhameti ve adaleti ile tanınıyordu! Ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

SON AÇIKLAMASIDA DUA İSTEMİŞTİ

Durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan Caprio, son açıklamasında "Lütfen benim için dualarınızı eksik etmeyin" sözlerini kullanmıştı.

"Caught in Providence" programı ile dünya çapında ün kazanan Caprio, mizahı ve adaletiyle milyonlarca kişiye ilham verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kayseri'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıAydın'da enişte-kayınbirader arasında tornavidalı ve bıçaklı kavga!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NATO ve Avrupa ile temaslar başlıyor! Rusya'ya karşı güvenlik garantisi masada - DünyaNATO ve Avrupa ile temaslar başlıyor!Rus heyetin ABD'de zor anları: Ülkeye dönmek için nakit ödeme yapmışlar! - DünyaÜlkeye dönmek için nakit ödeme yapmışlar!ABD yargısından Epstein dosyalarının açıklanması talebine 3'üncü kez ret! - DünyaEpstein dosyalarının açıklanması talebine 3'üncü kez ret!Dahi genç Kairan Quazi'nin önlenemez yükselişi: 9'unda üniversite, 14'ünde SpaceX, 16'sında Wall Street! - Dünya14'ünde SpaceX, 16'sında Wall Street!Türkmenistan Gazı Çin’i es geçti, Türkiye’ye akıyor! Yeni koridor açıldı - DünyaTürkmen gazı Çin’i es geçti, Türkiye’ye akıyor!NATO üyesi ülkede Rus İHA'sı patladı - DünyaNATO üyesi ülkede Rus İHA'sı patladı
Sonraki Haber Yükleniyor...