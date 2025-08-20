Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > ABD'den İsrail'i yargılayan UCM'ye yaptırım kararı

ABD'den İsrail'i yargılayan UCM'ye yaptırım kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den İsrail&#039;i yargılayan UCM&#039;ye yaptırım kararı
ABD, İsrail, UCM, Yaptırım, Yargıç, Savcı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Gazze'de yürttüğü soykırımdan dolayı yargılanan işgalci İsrail'i bahane ederek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uyguladı.

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını, "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklama yaparak, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

ABD'den İsrail'i yargılayan UCM'ye yaptırım kararı - 1. Resim

4 UCM YETKİLİSİNE YAPTIRIM

Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD'li bakan, açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullandı.

ABD'den İsrail'i yargılayan UCM'ye yaptırım kararı - 2. Resim

SOYKIRIMCI İSRAİL'İ YARGILAMIŞLARI 

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından haziran ayında UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almıştı.

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği son röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için, "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail kirli planını uygulamaya başladı! Çevresi kuşatıldı, Gazze işgal ediliyorTürkiye'nin kadın vergi rekortmenleri kimler? Listede 3 isim dikkat çekiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6.1'in ardından gece yarısı büyük bir şiddetle sallandı! Sındırgı'da deprem anı kamerada - Gündem6.1'in ardından gece yarısı büyük bir şiddetle sallandı! Sındırgı'da deprem anı kameradaMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski Meclis başkanlarını dinleyecek - GündemEski TBMM başkanları dinlenecek! Toplantı tarihi belli olduKartalkaya'nın ardından facia yaşanmıştı! İşte Uludağ'daki otelde çıkan yangına sebep olan eksikler - Gündem23 yılda tek bir önlem dahi alınmamış!Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek tutuklandı - GündemMuhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek tutuklandıİmamoğlu'nun sosyal medya yöneticisi Mahir Gün konuştu: Kullanılmışlık hissi... - Gündem"Kullanılmışlık hissiyle notları yazdım"Kan donduran yeni tehditler! Hakan Çakır cinayetinde aileye gönderilen mesajlar dikkat çekti - Gündem"Oğlunu öldürdük sıra sizde"
Sonraki Haber Yükleniyor...