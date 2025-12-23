Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, geçen yıl 15 otel açarak portföyünü 51’i aktif olmak üzere 90 otele çıkaran grubun önümüzdeki yıl 20 yeni açılış daha yapmayı planladığını söyledi. 2027 yılı sonuna kadar 150 otel sayısına ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Demiray, şu an faaliyet gösterdikleri 39 şehri kısa sürede 81 ile tamamlamayı amaçladıklarını vurguladı.

ÖNDER ÇELİK - Ergün Demiray, Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman ile düzenledikleri toplantıda Dedeman Palandöken’i kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirerek bu ay misafirleriyle buluşturduklarını kaydetti.

TURİZMİN BAŞKENTİ İSTANBUL

Türkiye’nin turizm hedeflerinin mevcut potansiyelin altında kaldığını savunan Demiray, 65 milyon turist ve 60 milyar dolar hedefinin çok düşük olduğunu, Avrupa’daki rakipler gibi kişi başına harcamanın 1.600 dolar seviyesine çekilebileceğini, böylece toplam 110 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceğini söyledi. Türk turizminin ‘deniz-kum-güneş’ kıskacından kurtulması gerektiğini vurgulayan Demiray, turizmin Anadolu’nun geneline, gastronomi, sağlık, spor ve inanç turizmi gibi alanlara yayılması gerektiğini ifade etti. Demiray, “81 ilin 81’ine bayrak asmak isteyen bir grubun yönetim kurulu başkanı olarak söylüyorum. Türkiye turizmini Antalya’dan kurtarmamız lazım. Türkiye turizminin başkenti İstanbul’dur. İstanbul kalmalıdır” diye konuştu.

Turizmde hedef 110 milyar dolar olmalı

HER ŞEY DÂHİL ÇEŞİTLENMELİ

Mevcut ‘her şey dâhil’ sisteminin israfa yol açtığını ve turisti otelin içine hapsettiğini belirten Demiray, şu uyarıda bulundu: İnsanlar yemediği, içmediği ve kullanmadığı hizmetin parasını ödemesin. Yakında dünya gıda ve su problemi yaşayacak. Sistemi oda-kahvaltı, yarım pansiyon gibi modellerle çeşitlendirerek turisti şehre çıkarmalı, harcama kalemlerini artırmalıyız.

MESLEK YASASI ŞART

Sektördeki kontrolsüz fiyat artışlarının yerli turisti Mısır, Balkanlar ve Avrupa’ya kaçırdığını söyleyen Demiray, sektörün en büyük probleminin profesyonelleşememe olduğunu belirtti. “Önüne gelen restoran ve otel açıyor. 100 restorandan 93’ü kapanıyor. Acilen bir Turizm Meslek Yasası çıkarılmalı” diyen Demiray, Dedeman bünyesinde de kalite standartlarından taviz vermediklerini, bu yıl 3 otele standart dışı hizmet nedeniyle ihtar çektiklerini sözlerine ekledi.

DEDEMAN 3’E BÖLÜNÜYOR

Dedeman Grubu, büyüme stratejisi kapsamında operasyonlarını; Otel, Suites and Residence ile Gastronomi ve İş Geliştirme olarak üç ana bölüme ayırıyor. Bu yıl 100 milyon dolar ciro beklentilerini paylaşan Demiray, 2026’da 130 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

TURİST SAYISI 11 AYDA 50 MİLYONU AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turist sayısı Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,61 artışla 2 milyon 804 bin 911’e yükselirken, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 0,03 artış göstererek 50 milyon 57 bin 225 oldu. Kasımda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Almanya ilk iki sıradaki yerini korurken, İran üçüncü sırada yer aldı. Rusya’dan gelen ziyaretçiler yüzde 10,25, Almanya’dan gelen ziyaretçilerde ise yüzde 9,93 artış izlendi.

