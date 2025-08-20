Rusya'dan yeni müzakere teklifi! Gözler Kiev’in cevabında!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde heyet başkanlarının seviyesinin artırılmasını teklif ettiğini duyurdu.

MOSKOVA'DAN ÜÇLÜ ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ

Lavrov, Putin’in teklifinin sadece heyet başkanlarının seviyesinin artırılmasıyla sınırlı olmadığını söyledi. Bakan, müzakerelerin askeri, siyasi ve insani konuları kapsayacak şekilde üç ayrı blokta yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Tam da bu bizim önerimize uyuyor" diyen Lavrov, Rus tarafının çözüm süreci kapsamında ayrı çalışma grupları oluşturulmasını önerdiğini hatırlattı. Her bloğun kendi alanında kapsamlı bir çözüm için çalışması bekleniyor.

TRUMP'IN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Lavrov, Kiev ile diyaloğun yeniden başlatılmasında ABD Başkanı Trump’ın rolünün önemli olduğunu belirtti. Telefon görüşmesinin ardından taraflar arasındaki temasların şekillenebileceği sinyali verildi.

RT’nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Alexei Fadeyev, Rusya’nın üçlü çalışma grubu önerisine Kiev'den şu ana kadar resmi bir cevap gelmediğini bildirdi.

Lavrov, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu süreç içerisinde ayrı bir blok, askeri ve insani konuların yanı sıra çözümün siyasi yönlerinin ele alınmasına ayrılmış olacak."

MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Putin'in bu önerisinin ardından, gözler Ukrayna yönetiminin vereceği cevaba çevrildi. Taraflar daha önce İstanbul'da üç tur teknik görüşme gerçekleştirmiş, bu süreçte savaş esiri değişimleri dahil çeşitli insani anlaşmalar sağlanmıştı. Putin’in son önerisinin bu temasların yeniden canlandırılmasına zemin hazırlayıp hazırlamayacağı merakla bekleniyor.