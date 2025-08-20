Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna'da radyasyon alarmı! Halk sığınaklara kaçtı

Ukrayna’nın doğusundaki Poltava’da gece yarısı aniden verilen radyasyon uyarısı tüm şehirde paniğe yol açtı. Cep telefonlarına gelen acil bildirim ve çalan sirenlerle halk sığınaklara koştu, bazıları araçlarıyla şehir dışına kaçtı. Ancak sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada, bu alarmın teknik bir arıza nedeniyle yanlışlıkla verildiği açıklandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Poltava Oblastı'nda gece yarısı aniden çalan sirenler ve cep telefonlarına düşen 'radyasyon tehdidi' uyarısıyla halk büyük bir panikle sokağa döküldü. 

Sığınaklara yönelen, araçlarına atlayarak şehir dışına çıkmaya çalışan siviller, tehlikenin boyutunu anlamaya çalışırken bölge adeta bir kabusa sürüklendi. Ancak sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamayla, tüm bu kaosun teknik bir arızadan kaynaklandığı ve alarm sisteminin yanlışlıkla devreye girdiği ortaya çıktı.

Ukrayna’da radyasyon alarmı! Halk sığınaklara kaçtı - 1. Resim

ALARM SİSTEMİ ŞAŞIRDI

Poltava Oblastı Askerî İdaresi Başkanı Volodimir Kohut, 20 Ağustos sabahı yaptığı resmi açıklamada, "Myrhorod bölgesinde gece boyunca yanlışlıkla radyasyon tehdidi uyarısı verildi" dedi.

Kohut, olayın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, "Shahed tipi saldırı dronlarının hava sahasını ihlal ettiği sırada sistem, hava saldırısı yerine yanlışlıkla radyasyon alarmı verdi" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN GECE BOYUNCA SALDIRI: SUMY VE ODESA HEDEFTEYDİ

Aynı gece yaşanan diğer gelişmelerde, Rus güçleri Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumy Oblastı’nı da hedef aldı. Okhtyrka kentinde düzenlenen saldırılarda aralarında iki çocuğun da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Rusya'nın saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. Odesa Oblastı’na düzenlenen başka bir saldırı sonucu, bölgedeki yakıt ve enerji altyapısı hedef alınarak büyük bir yangın çıktı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, ayrıca Myrhorod yönüne yaklaşan İran yapımı Shahed dronlarına karşı gece boyunca alarma geçti. Poltava’daki yanlış alarmın, bu operasyon sırasında teknik bir hata nedeniyle devreye girdiği öğrenildi.

