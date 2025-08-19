Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beyaz Saray zirvesi için Ankara'ya bilgi verildi! NATO'dan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna telefonu

Beyaz Saray zirvesi için Ankara'ya bilgi verildi! NATO'dan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna telefonu

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Beyaz Saray zirvesi için Ankara&#039;ya bilgi verildi! NATO&#039;dan Erdoğan&#039;a Rusya-Ukrayna telefonu
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Rutte, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. 

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Beyaz Saray zirvesi için Ankara'ya bilgi verildi! NATO'dan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna telefonu - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN ROLÜ VE KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Beyaz Saray zirvesi için Ankara'ya bilgi verildi! NATO'dan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna telefonu - 2. Resim

ANKARA'NIN BARIŞA KATKISI SÜRECEK

Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar.

GÜVENLİK GARANTİSİ ELE ALINDI

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Dorgeles Nene resmen Fenerbahçe'de!İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis bütün noktalarda sahadaydı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni - GündemAdalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izniMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul için saat verdi - GündemMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Gönüllüler Koalisyonu, Beyaz Saray'dan sonra çevrimiçi toplandı! Türkiye'den üst düzey katılım - GündemTürkiye'den 'tam destek' mesajıyla üst düzey katılımOrtalık savaş alanına döndü! 10 aracı hurdaya çevirdi - GündemOrtalık savaş alanına döndü! 10 aracı hurdaya çevirdiŞile sahilinde panik anları! Roket başlığı SAS ekiplerince imha edildi  - GündemSAS ekiplerince imha edildi!Mısır ile anlaşma an meselesi: Türkiye ile birlikte KAAN üretecekler! - GündemAnlaşma an meselesi: Türkiye ile üretecekler!
Sonraki Haber Yükleniyor...