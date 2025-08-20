Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de hayvanlarda virüs alarmı! Önce tavşanlar ve sincaplar şimdi de geyikler

ABD'de hayvanlarda virüs alarmı! Önce tavşanlar ve sincaplar şimdi de geyikler

ABD&#039;de hayvanlarda virüs alarmı! Önce tavşanlar ve sincaplar şimdi de geyikler
ABD’de geyiklerin vücutlarında tümör benzeri siğiller görülmeye başlandı. Uzmanlar, bu durumun “geyik siğili” olarak bilinen papilloma virüsünden kaynaklandığını ve esas olarak sivrisinek ve keneler aracılığıyla yayıldığını belirtiyor. İnsanlara bulaşmayan hastalık, hayvanlarda ölümcül vakalara yol açmıyor.

ABD'nin farklı eyaletlerinde geyiklerin vücutlarında tümör benzeri siğiller ortaya çıktı. Son aylarda New York, Pensilvanya ve Wisconsin'da çekilen fotoğraflar, geyiklerin yüzlerinden bacaklarına kadar yayılan büyümeleri gözler önüne serdi.

TAVŞANLARDAN SONRA ŞİMDİ DE GEYİKLERDE GÖRÜLDÜ

ABD'nin Colorado eyaletinde, doğadaki bazı tavşanlar, başlarında "boynuz" benzeri çıkıntılarla görüntülenmişti. Bu durumun, "Cottontail tavşanı papillomavirüsü" adlı bir virüsün neden olduğu deri büyümelerinden kaynaklandığı açıklanmıştı. Benzer görüntüler bu kez geyiklerden geldi. Yaban hayatı yetkilileri, söz konusu rahatsızlığın "geyik deri fibromu" ya da bilinen adıyla "geyik siğili" olduğunu açıkladı. Siğile neden olan virüsün tüm ülkede beyaz kuyruklu geyikler arasında yaygın olduğu belirtildi.

VİRÜS, SİVRİSİNEK VE KENELER ARACILIĞIYLA YAYILIYOR

Hastalığın, sivrisinek ve kene gibi böceklerin taşıdığı virüsle yayıldığı bildirildi. Yaz aylarında bu böceklerin çoğalması nedeniyle vakaların arttığına dikkat çekildi. Washington Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi, papillomların (iyi huylu tümöral oluşum) en çok yaz sonu ve sonbaharda görüldüğünü vurguladı.

ABD'de hayvanlarda virüs alarmı! Önce tavşanlar ve sincaplar şimdi de geyikler - 1. Resim

İNSANA BULAŞMIYOR, AMA RİSK TAŞIYOR

Uzmanlar, geyiklerdeki virüsün türe özgü olduğunu ve insanlara bulaşamayacağını belirtiyor. Ancak geyiklerin taşıdığı keneler, Lyme hastalığı gibi insanlara geçebilen başka rahatsızlıkları yayabiliyor.

HASTALIK NADİREN ÖLÜMCÜL

Geyik siğilleri bezelye büyüklüğünden futbol topuna kadar farklı boyutlarda olabiliyor. Çoğu vakada bağışıklık sistemi virüsle savaşarak siğilleri birkaç ay içinde yok ediyor. Ancak aşırı büyüdüklerinde geyiğin görme veya beslenme yetisini engelleyebiliyor.

ABD'de hayvanlarda virüs alarmı! Önce tavşanlar ve sincaplar şimdi de geyikler - 2. Resim

Maryland Üniversitesi'nden Dr. Omer Awan, iklim değişikliğiyle birlikte sivrisinek ve kenelerin daha uzun süre yaşadığını ve yeni bölgelere yayıldığını söyledi. Bu durumun yalnızca geyiklerde değil, insanlarda da bazı hastalıkların artmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

YÜZYILLARDIR BİLİNEN BİR HASTALIK

Bilim insanları, geyik siğilinin yeni bir rahatsızlık olmadığını, yüzyıllardır var olduğunu belirtiyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bu durumun kamuoyunda daha fazla gündeme gelmesine neden oluyor.

ABD'de hayvanlarda virüs alarmı! Önce tavşanlar ve sincaplar şimdi de geyikler - 3. Resim

