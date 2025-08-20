Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus heyetin ABD'de zor anları: Ülkeye dönmek için nakit ödeme yapmışlar!

Rus heyetin ABD'de zor anları: Ülkeye dönmek için nakit ödeme yapmışlar!

- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska ziyareti sırasında heyetinin, ABD yaptırımları nedeniyle jet yakıtı için nakit ödeme yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. 3 uçaktan oluşan Rus filosunun yakıt masrafı yüz binlerce doları buldu. Ziyaret boyunca Rus heyeti ve gazeteciler banka kartları ile cep telefonu şebekelerini de kullanamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Alaska eyaletine yaptığı ziyaret sırasında heyetinin, yaptırımların etkisi nedeniyle jet yakıtı için nakit ödeme yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

YAKIT MALİYETİ YÜZ BİNLERCE DOLARI BULDU

ABD'de yayın yapan TV kanalı NBC'nin hesaplamalarına göre, uzun menzilli tek bir uçağın yakıt masrafı yaklaşık 85 bin dolar civarında. Putin'in ise 3 uçaktan oluşan bir filoyla Alaska'ya geldiği ve toplam yakıt maliyetinin yüz binlerce doları bulduğu öğrenildi.

Putin'i taşıyan uçağın, Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne inişi.
"NAKİT ÖDEME TEKLİF ETMEK ZORUNDA KALDILAR"

Konuya ilk kez duyuran ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus heyetin Alaska'da uçaklarına yakıt ikmali için nakit ödeme teklif etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, "Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sistemimizi kullanamıyorlar. Her gün bunun sonuçlarıyla karşılaşıyorlar." dedi.

RUS HEYETİ, BANKA KARTLARINI VE CEP TELEFONLARINI KULLANAMADI

Ayrıca Putin'in ziyareti sırasında Rus heyet üyeleri ve onlara eşlik eden Rus gazeteciler, ABD'de yerel cep telefonu şebekelerini ve banka kartlarını kullanamadı.

Putin'i taşıyan uçağın, Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne inişi.
TARİHİ GÖRÜŞME İÇİN RUS YETKİLİLERE GEÇİCİ MUAFİYET SAĞLANMIŞ

Öte yandan ABD yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirveyi kolaylaştırmak için, kritik görüşme öncesi yaptırım uygulanan Rus yetkililere yönelik seyahat kısıtlamalarını 20 Ağustos'a kadar geçici olarak kaldırdı.

Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtuldu, kayıp iki çocuk aranıyor
