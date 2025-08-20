Rus heyetin ABD'de zor anları: Ülkeye dönmek için nakit ödeme yapmışlar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Alaska eyaletine yaptığı ziyaret sırasında heyetinin, yaptırımların etkisi nedeniyle jet yakıtı için nakit ödeme yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

YAKIT MALİYETİ YÜZ BİNLERCE DOLARI BULDU

ABD'de yayın yapan TV kanalı NBC'nin hesaplamalarına göre, uzun menzilli tek bir uçağın yakıt masrafı yaklaşık 85 bin dolar civarında. Putin'in ise 3 uçaktan oluşan bir filoyla Alaska'ya geldiği ve toplam yakıt maliyetinin yüz binlerce doları bulduğu öğrenildi.

Putin'i taşıyan uçağın, Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne inişi.

"NAKİT ÖDEME TEKLİF ETMEK ZORUNDA KALDILAR"

Konuya ilk kez duyuran ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus heyetin Alaska'da uçaklarına yakıt ikmali için nakit ödeme teklif etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, "Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sistemimizi kullanamıyorlar. Her gün bunun sonuçlarıyla karşılaşıyorlar." dedi.

RUS HEYETİ, BANKA KARTLARINI VE CEP TELEFONLARINI KULLANAMADI

Ayrıca Putin'in ziyareti sırasında Rus heyet üyeleri ve onlara eşlik eden Rus gazeteciler, ABD'de yerel cep telefonu şebekelerini ve banka kartlarını kullanamadı.

TARİHİ GÖRÜŞME İÇİN RUS YETKİLİLERE GEÇİCİ MUAFİYET SAĞLANMIŞ

Öte yandan ABD yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirveyi kolaylaştırmak için, kritik görüşme öncesi yaptırım uygulanan Rus yetkililere yönelik seyahat kısıtlamalarını 20 Ağustos'a kadar geçici olarak kaldırdı.