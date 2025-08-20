Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2004'ten sonra bir ilk! Türkiye NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapacak

NATO, 2026 zirvesinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 2026 yılında düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Rutte, kararın 19 Ağustos’ta alındığını ve Türkiye’ye ev sahipliği için teşekkür ettiklerini bildirdi.

TÜRKİYE, 22 YIL ARADAN SONRA ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Böylece Türkiye, ikinci kez müttefik liderleri ağırlayacak.

NATO, üye ülkelerin liderlerinin bir araya gelerek güvenlik, savunma harcamaları ve ittifakın geleceğine yönelik kararlar aldığı en üst düzey organizasyon olarak biliniyor.

"DAHA GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR İTTİFAK İÇİN ÇALIŞILACAK"

Genel Sekreter Rutte, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Liderler, NATO’yu güvenliğimize yönelik kritik zorlukları karşılamaya hazır, daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifaka dönüştürmek için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rutte, Türkiye'ye, 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağı için teşekkür etti.

ERDOĞAN: KARARLAR İÇİN ZEMİN HAZIRLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran’daki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin zirveye ev sahipliği yapacağını duyurmuş ve bu zirvenin "önemli kararların alınması için bir zemin oluşturacağını" vurgulamıştı.

24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen son NATO zirvesine katılımının ardından yaptığı değerlendirmede, "İttifak belgelerinde savunma sanayisi ürünlerinde ticaretin önündeki engelleri kaldırma kararlılığımızı yansıttık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO içindeki rolünün ve katkılarının altını çizdi.

TÜRKİYE 1952'DEN BU YANA NATO ÜYESİ

Türkiye, 1952 yılında NATO’ya katılmış ve o tarihten bu yana ittifak içinde aktif bir rol üstlenmiştir. Son yıllarda NATO ile savunma sanayii, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliğini sürdüren Türkiye, 2026 zirvesiyle birlikte ittifakın önceliklerini belirleyecek görüşmelere bir kez daha ev sahipliği yapacak.

