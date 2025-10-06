Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya'da 'İsrail'in güvenliğini savunacağız' çıkışı! 'Eurovision'dan dışlanırsa boykot ederiz'

Almanya'da 'İsrail'in güvenliğini savunacağız' çıkışı! 'Eurovision'dan dışlanırsa boykot ederiz'

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya Şansölyesi Merz, İsrail’in Eurovision 2026’ya kabul edilmemesi durumunda Almanya’nın yarışmadan çekilebileceğini açıkladı. Merz, İsrail’in güvenliğinin savunulacağını vurgulayarak Gazze’deki ateşkes görüşmelerinin hızlı sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail’in Eurovision 2026’ya kabul edilmemesi durumunda Almanya’nın yarışmadan çekilebileceğini açıkladı.

Merz, kamu yayıncısı ARD’ye yaptığı açıklamada, “Bunu desteklerim. Bunun tartışılıyor olması bile skandal. İsrail’in orada yeri var” dedi.

Almanya'da 'İsrail'in güvenliğini savunacağız' çıkışı! 'Eurovision'dan dışlanırsa boykot ederiz' - 1. Resim

'İSRAİL, EUROVISION'DAN DIŞLANIRSA BOYKOT EDERİZ'

Almanya’nın İsrail ile dayanışmasının hiç sorgulanmadığını vurgulayan Merz, kişisel olarak İsrail’e yönelik olumlu duygular beslediğini ancak Gazze savaşındaki bazı askeri operasyonların aşırıya kaçtığını ifade etti.

Kasım ayında düzenlenecek çevrimiçi oylama, tüm katılımcı ülkelerin İsrail’in yarışmadan çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vermesini sağlayacak. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık ile birlikte Eurovision’un en büyük mali katkı sağlayıcıları arasında yer alıyor.

Fransa yarışmaya katılacağını duyururken, İspanya, İsrail yasaklanmazsa yarışmadan çekileceğini açıklayan ilk ülke oldu. İrlanda, Slovenya ve Hollanda yarışmaya katılmayacağını net biçimde belirtirken, İzlanda, Belçika ve Polonya benzer adımlar atabileceğini sinyal verdi.

Eurovision 2026, gelecek yıl Mayıs ayında Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenecek.

Almanya'da 'İsrail'in güvenliğini savunacağız' çıkışı! 'Eurovision'dan dışlanırsa boykot ederiz' - 2. Resim

MERZ: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ SAVUNUYORUZ

Merz, ülkesinin İsrail'in varlığı ve güvenliğini savunduğunu söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Başbakan Friedrich Merz'in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Merz'in görüşmede, "Almanya İsrail'in varlığı ve güvenliğini savunuyor." dediği, bunun Almanya-İsrail ilişkilerinin değişmez özünün bir parçası ve kalıcı tarihsel sorumluluğun bir ifadesi olduğunu aktardığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılabileceğine dair umudunu dile getiren Merz, "iki yıldır süren savaşın ardından barış zamanının geldiğini" vurguladı.

Mısır'daki görüşmelerin hızlı bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğini kaydeden Merz, "Alman vatandaşları da dahil olmak üzere tüm rehineler derhal serbest bırakılmalı. Çatışmalar sona ermeli. Hamas silahlarını bırakmalı." dedi.

Şansölye, Almanya'da antisemitizme yer olmaması gerektiğini, buradaki Yahudilerin güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

 

