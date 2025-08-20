Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara, Avrupa'nın Ukrayna planına neden karşı? Türkiye Today'e konuşan yetkililer açıkladı!

Ankara, Avrupa’nın Ukrayna planına neden karşı? Türkiye Today’e konuşan yetkililer açıkladı!

Ankara, Avrupa’nın Ukrayna planına neden karşı? Türkiye Today’e konuşan yetkililer açıkladı!
Türkiye, Avrupa’nın Ukrayna’ya asker gönderme planına soğuk bakıyor! Türkiye Today’e konuşan kaynaklara göre Ankara, böyle bir adımın Rusya tarafından savaşın doğrudan tarafı olarak algılanacağı ve bu durumun bölgesel gerginliği daha da tırmandıracağı görüşünde.

Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana her iki tarafla doğrudan temas kuran ve müzakerelere İstanbul ile Antalya’da ev sahipliği yapan Ankara, diplomasiyi önceleyen yaklaşımıyla uluslararası alanda tarafsız ve yapıcı bir aktör olarak yeniden kilit konuma yükseldi.

Türkiye Today'e konuşan kaynaklara göre, Ankara, gündeme gelen Avrupa merkezli barış gücü fikrine mesafeli durdu.

Ankara, böyle bir girişimin başarıya ulaşabilmesi için yalnızca Batılı güçlerin değil, çatışmada tarafsız kalan ülkelerin de sürece dahil edilmesi gerektiğini hatırlattı.

İddialara göre Ankara, tek taraflı güç projeksiyonlarının barışa hizmet etmeyeceği görüşünde.

Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak Türkiye Today'e yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme planları için “erken” uyarısında bulunarak, "Eğer gelecekte bir ateşkes sağlanır ve bir barış misyonu kurulursa, bu misyon öncelikle tarafsız ülkelerden oluşmalıdır" dedi.

Kaynak ayrıca, şu anda bu tür bir planı değerlendirmenin zamanlaması açısından uygun olmadığını vurguladı:

"Bu tür değerlendirmeler yapmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Zamanı geldiğinde değerlendirilecektir."

Mart ayında da benzer bir değerlendirme yapan Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin barış gücü misyonlarına yaklaşımının değişmediğini vurgulamıştı.

AVRUPA PLANI GERÇEKÇİ DEĞİL

Finlandiya merkezli Iltalehti gazetesi, geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde, muhtemel bir ateşkes sonrası İngiltere ve Fransa öncülüğünde 50 bin kişilik bir barış gücünün Ukrayna’ya gönderilmesi planlarını gündeme taşımıştı. Habere göre bu birlik, “İstekliler Koalisyonu” altında faaliyet gösterecek ve bir Batılı generalin komutası altında konuşlanacak.

Ancak Türk kaynaklar, savaşın mevcut dinamikleri ve bu tarz bir gücün uygulanabilirliği göz önüne alındığında, Avrupa liderliğinde bir konuşlanmanın “gerçekçi görünmediğini” ifade etti.

RUSYA'NIN ALGISI BELİRLEYİCİ

Türkiye Today'e konuşan uzmanlara göre, Rusya’nın Avrupa’yı zaten savaşın bir tarafı olarak gördüğü bir ortamda, Avrupa ülkelerinin liderlik ettiği bir barış gücü fikri “sahada tansiyonu düşürmek yerine artırabilir.”

Bu da Türkiye’nin barışa yönelik tarafsız aktörlerin devreye girmesi gerektiği yönündeki görüşünü güçlendiriyor.

TÜRKİYE'NİN TAVRI NET: TARAFSIZLIK VE ADALET

Mart ayında da benzer bir değerlendirme yapan Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin barış gücü misyonlarına yaklaşımının değişmediğini vurgulamıştı:

"Tutumumuz değişmemiştir: adil ve kalıcı bir barış ancak her iki tarafın da eşit ve adil bir şekilde temsil edilmesiyle sağlanabilir."

Türkiye ayrıca, Karadeniz’in barış denizi olarak kalması ve Ukrayna’nın yeniden inşası için her türlü yapıcı çabaya destek vermeye devam edeceğini yinelemişti.

