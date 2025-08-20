Dahi genç Kairan Quazi'nin önlenemez yükselişi: 9'unda üniversite, 14'ünde SpaceX, 16'sında Wall Street!
ABD'de 9 yaşında girdiği üniversiteden 14 yaşında mezun olan ve 2 yıldır Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinde çalışan genç dahi Kairan Quazi, sektör değiştiriyor. Elon Musk'ın 14 yaşında işe aldığı dahi mühendisin yeni iş yeri, dünyaca ünlü finans şirketi Citadel Securities olacak. Genç dahi, yeni şirketinde "küresel ticaret altyapısı mühendisi" olarak çalışacak.
ABD'de Bangladeş kökenli 16 yaşındaki Kairan Quazi, 2 yıl görev yaptığı SpaceX'ten ayrılıyor. SpaceX'in sahibi Elon Musk tarafından, 14 yaşında şirketin en genç çalışanı olarak Starlink bölümüne alınan Quazi, uyduların doğruluğunu sağlayarak kritik sistemlerin üretimine katkıda bulunmuştu. Quazi'nin yeni şirketi ise Citadel Securities olacak.
KÜRESEL TİCARET ALTYAPISI MÜHENDİSİ OLDU
16 yaşındaki genç dahi Quazi, bundan sonra ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü finans şirketi Citadel Securities'de küresel ticaret altyapısı mühendisi olarak çalışacak.
KARİYER SEÇİMİNDE MOTİVASYON: HIZLI TEMPO VE YÜKSEK PERFORMANS ORTAMI
Business Insider'a konuşan Quazi, SpaceX'teki deneyiminin ardından kendini yeni meydan okumalarla sınamak istediğini belirtti. Quazi, Citadel Securities'in sunduğu hızlı tempolu ve yüksek performanslı ortamın kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti.
14 YAŞINDA ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU
Genç dahi Quazi, 9 yaşında girdiği ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara Üniversitesi'nden 14 yaşında bilgisayar bilimi ve mühendislik alanından mezun oldu. Quazi, daha sonra Intel Labs ve Blackbird.AI'da staj yaparak makine öğrenimi ve siber istihbarat alanlarında deneyim kazandı.
NİCEL PROBLEM ÇÖZME ÜZERİNE ODAKLANIYOR
Quazi'nin çalışmaları mühendislik ve nicel problem çözme üzerine odaklanıyor. Quazi, düşük gecikmeli, yüksek performanslı bilgi işlem ve gerçek zamanlı programlama konularında deneyime sahip.
NİCEL FİNANS VE YAPAY ZEKA UYUMU
Quazi, nicel finansın yapay zeka araştırmalarıyla sunduğu entelektüel zorluğu hızlı bir tempoyla birleştirdiğini belirtti. Quazi, yeni şirketi Citadel'de aylar yerine günler içinde ölçülebilir etki oluşturma fırsatı bulacağını söyledi.