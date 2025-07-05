Murat Kurum, afet bölgesi İzmir'de müjdeyi açıkladı: 1 yıl içinde yeni konutlar teslim edilecek

Bakan Murat Kurum, yangın bölgelerindeki hasar tespitine dair bilgi verdi. İzmir ve Bilecik'te 415 binanın hasar gördüğünü söyledi. Kurum, 1 yıl geçmeden vatandaşlara yeni evlerini teslim edeceklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangının meydana geldiği İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık ederek çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı.

Murat Kurum, İzmir'e ilk etapta 30 milyon lira ödenek gönderildiğini ifade etti.

İlgili Haber Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum

Bilecik'te hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini açıklayan Kurum, iki kentte toplam 415 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Adana, Hatay ve Manisa'daki yangınlarda 24 binanın ağır hasarlı olduğunu aktaran Kurum, evlerini kaybeden vatandaşlar için şunu söyledi:

"1 yıl geçmeden burada vatandaşlarımıza yeni evlerini teslim edeceğiz"

SICAKLIKLAR ARTACAK!

Kurum ayrıca, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını aktarıp şöyle konuştu:"

"Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklık 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üstünde olacak. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar artacak. Tedbirleri alacağız ama vatandaşlarımızın daha tedbirli olmalarını istiyoruz. "