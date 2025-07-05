Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Temmuz 2025 12:30 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 12:56 - Güncelleme:

Orman Yangını, Türkiye, Muğla, Milas, Haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ve Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı. Bakan Yumaklı, Muğla, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarına dair son gelişmeleri aktardı. MUĞLA VE MANİSA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı orman yangınlarının tamamen, Hatay Dörtyol'dakinin ise kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı'nın açıklamaları şöyle: "Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda: Muğla / Milas

Manisa / Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır.

yangınları Hatay / Dörtyol yangını ise, gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen, yeşil vatan savunmamıza canla başla devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş