Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum
Orman Yangını, Türkiye, Muğla, Milas, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ve Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı. Bakan Yumaklı, Muğla, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarına dair son gelişmeleri aktardı. 

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum - 2. Resim

MUĞLA VE MANİSA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA 

Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı orman yangınlarının tamamen, Hatay Dörtyol'dakinin ise kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum - 1. Resim

Yumaklı'nın açıklamaları şöyle: 

"Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda:

  •  Muğla / Milas
  •  Manisa / Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır.
  • Hatay / Dörtyol yangını ise, gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.

Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen, yeşil vatan savunmamıza canla başla devam ediyoruz."

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum - 3. Resim

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 bin kişiye istihdam sağlıyor! Yangınlarda zarar görmesin diye sabaha kadar mücadele ettilerOscarlık filmleri aratmayan olay! Donmamak için hayvan derisi giydi... 7 aylık kaçış pes dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı - GündemHatay'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı10 bin kişiye istihdam sağlıyor! Yangınlarda zarar görmesin diye sabaha kadar mücadele ettiler - Gündem10 bin kişi ekmeğinden olabilirdiTCG İstanbul'dan tam isabet! Türk savunma sanayisi gururlandırmaya devam ediyor - GündemTCG İstanbul'dan tam isabet!Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti - Gündem3 gün süren kabus 3 kişiyi yuttu!Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken sözler! "Büyük İstanbul depremi test edildi" - Gündem"Büyük İstanbul depremi test edildi"Uşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu! Yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı - GündemUşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu!
Sonraki Haber Yükleniyor...