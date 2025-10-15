İsrail’den kiliselere gizli operasyon: ABD’li papazlar dahil edilmiş

İsrail hükümeti adına faaliyet gösteren “Show Faith by Works” adlı yeni bir şirketin, ABD’nin güneybatısındaki Hristiyan kiliseleri ve kolejlerini hedef alan dikkat çekici bir “coğrafi sınırlama” kampanyası yürüttüğü tespit edildi. Papazlara içerik üretmeleri için maaş ödenmesi planlanıyor.

3,2 MİLYON DOLARLIK GİZLİ PROPAGANDA ANLAŞMASI

Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamında yapılan başvuruya göre, şirket “Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Colorado’daki büyük kiliselerin ibadet saatlerini coğrafi olarak sınırlayacak” ve ardından İsrail adına “katılımcıları takip ederek reklamlarla hedeflemeye” devam edecek.

Bu proje, toplamda 3,2 milyon dolarlık bir sözleşmenin parçası olarak hayata geçiriliyor. Papazlara, İsrail yanlısı içerik üretmeleri için ödeme yapılacağı belgelerde açıkça yer alıyor.

İSRAİL YANLISI REKLAMLARLA HIRİSTİYANLARA ERİŞİM PLANI

Proje yöneticisi Chad Schnitger, gönderdiği e-postada reklamların “Hıristiyanları mobil müze sergilerini ziyaret etmeye, web sitesini incelemeye veya İsrail gezilerine katılmaya teşvik edeceğini” ileri sürüldü.

Şirketin tanıtım dosyasında reklamların “İsrail yanlısı ve Filistin karşıtı” olduğu açıkça yazıldı.

MOBİL MÜZE: FİLİSTİN'E KARŞI GÖRSEL ANLATI

Show Faith by Works’ün hazırladığı “Mobil Müze” adlı gezici sergi, Hristiyan kolejlerini dolaşarak “Hamas’ın zulmünü” ve “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin siviller arasında savaşma zorluklarını” anlatmayı hedefliyor.

Sergi, bir ay içinde kiliseler ve kampüslerde gösterime hazırlanıyor.

PAPAZLARA MAAŞ!

Colorado Springs’ten Micah isimli bir mühendis, kampanyaya karşı papazları uyardığını söyledi. Belgelerde “hedef demografiye uygun papazlara içerik üretmeleri için maaş ödeneceği” paylaşıldı.

FİLİSTİN KARŞITI SÖYLEMLER RESMEN BELGEDE

Show Faith by Works’ün sunumunda, “Filistinlilerin ve İranlıların hedeflerinin soykırım odaklı olduğu” gibi ifadeler yer alıyor.

Proje, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Eran Shayovich tarafından denetleniyor. Shayovich, “İsrail’in kamu diplomasisi çabalarını güçlendirmek” için başlatılan “Proje 545”i yönetiyor.

ABD'DE CHATGPT DETAYI

Belgelerde, Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale’in, İsrail yanlısı mesajları muhafazakâr medyaya entegre etmek ve “ChatGPT’yi eğitmek” için görevlendirildiği yazıldı.

EYALETLERDEN YASAL ÖNLEM

Oregon ve Maryland, “konum verilerinin satışını yasaklayan” yasalar çıkardı. Eski FTC Başkanı Lina Khan da ibadethaneler ve askeri tesislerden veri toplayan şirketlere yasak getirdi.

Ancak hâlâ binlerce veri brokeri bu bilgileri alıp satmaya devam ediyor.