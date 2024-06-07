Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde halkalar Eyfel Kulesi'nde

Dünyanın heyecanla beklediği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Olimpiyat halkaları, Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne monte edildi.

Olimpiyat halkaları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne monte edildi.

Paris Olimpiyatları organizatörleri, Yaz Oyunlarının başlamasına 50 gün kala Olimpiyat halkalarını Eyfel Kulesine monte etti.

Tamamen geri dönüştürülmüş Fransız çeliğinden yapılan 95 metre uzunluğunda ve 43 metre yüksekliğindeki beş halkadan oluşan yapı, Paris'in merkezindeki 135 yıllık tarihi simge yapının Seine Nehri'ne bakan güney tarafında sergilenecek.