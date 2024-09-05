Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli para masa tenisçiler, Eyfel Kulesi'nde turistlerin ilgisiyle karşılaştı

Milli para masa tenisçiler, Eyfel Kulesi'nde turistlerin ilgisiyle karşılaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, Paris'te turistlerin ilgisiyle karşılaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin önüne gelen milli sporcular, burada turistlerin ve Fransız vatandaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Turistler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri sporculardan imza da aldılar.

Milli sporcular, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını, Türkiye'ye madalyalar kazandırdıkları için de gurur yaşadıklarını anlattılar.

Paris 2024'te Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi para tenisinde Türkiye'ye kendi branşlarında çiftlerde ilk madalyayı kazandırırken, Ali Öztürk de bireyselde madalya alma sevinci yaşadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
OVP'de dikkat çeken detay! 2024, 2025, 2026 ve 2027'de dolar kaç lira olacak?200 personel alımı yapan Dışişleri Bakanlığı'na nasıl başvuru yapılır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da avantajını korumak istiyor - SporToprak Razgatlıoğlu Fransa'da piste çıkacakBeşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı... - SporAyrılığı kabul etti, yeni takımı Süper Lig'denA Milli Takımımızın, Uluslar Ligi macerası Galler deplasmanında başlıyor - SporUluslar Ligi maceramız Galler deplasmanında başlıyorGolbol Kadın Milli Takımımız finalde! Hedef üst üste 3. altın, rakip İsrail - SporMilliler altın madalya için İsrail ile karşılaşacak!ABD Açık'ta Jack Draper ve Karolina Muchova yarı finalde - SporABD Açık'ta Draper ve Muchova yarı finaldeHakan Çalhanoğlu ve Arda Güler Ballon d'Or'a aday gösterildi! Messi ve Ronaldo detayı... - Spor21 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo...
Sonraki Haber Yükleniyor...