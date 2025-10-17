Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama!

Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;ın eski danışmanı John Bolton&#039;a 18 suçlama!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

John Bolton hakkında gizli belgeleri yasa dışı olarak sakladığı gerekçesiyle 18 suçlamadan oluşan iddianame hazırlandı. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Maryland’deki federal mahkemeye teslim olacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

CNN’in ismi paylaşılmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Maryland eyaletinde federal büyük jüri, daha önce FBI tarafından evi aranan Bolton hakkında 18 suçlamadan oluşan bir iddianame düzenledi. İddianamede, Bolton’a “gizli bilgileri yasa dışı olarak muhafaza etme ve paylaşma” suçlamaları yöneltildi.

Yetkililer, Bolton’ın Greenbelt bölgesindeki federal mahkeme yetkililerine teslim olması beklendiğini belirtirken, şu ana kadar gözaltına alınmadığını ve herhangi bir suçla itham edilmediğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında, FBI 22 Ağustos’ta Bolton’ın Maryland’deki konutunda arama yapmış ve telefonlar, bilgisayar ekipmanları ile bazı belgelere el koymuştu. İddianamede, Bolton’ın o dönemde gizli bilgileri eşi ve kızıyla e-posta aracılığıyla paylaştığı iddia ediliyor.

Bolton, 2018-2019 yıllarında Trump yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmış, “İran’a maksimum baskı” politikalarının mimarlarından biri olmuştu. Ancak Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı iddia
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hükümet kapanması nedeniyle 46 bin ABD askerinin maaşı ödenemeyebilir! - Dünya46 bin ABD askerinin maaşı ödenemeyebilir!İsrail ateşkesi yine ihlal etti! Lübnan’a ağır hava saldırısı - Dünyaİsrail'den Lübnan’a hava saldırısıKomşuda çalışma saatlerinde radikal değişiklik: Haftada 4 gün, günlük 13 saat! - DünyaHaftada 4 gün, günlük 13 saat!Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü! - DünyaEski başbakanın cenazesinde olaylar çıktıPakistan’dan Afganistan’a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var! - DünyaPakistan’dan Afganistan’a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var!Trump ve Putin yeniden bir araya gelecek! Rusya-Ukrayna savaşında barış umudu! - DünyaRusya-Ukrayna savaşında barış umudu!
Sonraki Haber Yükleniyor...