Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama!

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

CNN’in ismi paylaşılmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Maryland eyaletinde federal büyük jüri, daha önce FBI tarafından evi aranan Bolton hakkında 18 suçlamadan oluşan bir iddianame düzenledi. İddianamede, Bolton’a “gizli bilgileri yasa dışı olarak muhafaza etme ve paylaşma” suçlamaları yöneltildi.

Yetkililer, Bolton’ın Greenbelt bölgesindeki federal mahkeme yetkililerine teslim olması beklendiğini belirtirken, şu ana kadar gözaltına alınmadığını ve herhangi bir suçla itham edilmediğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında, FBI 22 Ağustos’ta Bolton’ın Maryland’deki konutunda arama yapmış ve telefonlar, bilgisayar ekipmanları ile bazı belgelere el koymuştu. İddianamede, Bolton’ın o dönemde gizli bilgileri eşi ve kızıyla e-posta aracılığıyla paylaştığı iddia ediliyor.

Bolton, 2018-2019 yıllarında Trump yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmış, “İran’a maksimum baskı” politikalarının mimarlarından biri olmuştu. Ancak Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.