Altın yatırımcısı da alacaklısı da diken üstünde! İslam Memiş "Şimdi altın alınır mı?" sorusuna net cevap verdi

Altın piyasasında hareketlilik yatırımcının gözünü yeniden fiyatlardaki dalgalanmaya çevirdi. Son haftalarda rekor tazeleyen gram altın, yatırımcıya hem umut hem de tedirginlik veriyor.

Dün bankalararası piyasada 5 bin 910 lirayla zirve yapan gram altın, haftanın son işlem gününde sınırlı bir geri çekilmeyle 5 bin 760 lira civarında işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftada altının yükselişinin sürüp sürmeyeceğini ve bu seviyelerden alım yapmanın mantıklı olup olmadığını TGRT Haber’e değerlendirdi.

"SOSYAL MEDYADA YAYGARA KOPUYOR"

Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hafta altın hem ons tarafında hem gram tarafında her gün yeni bir rekor denemesi yaptı. Uluslararası piyasalarda şu an 4.311 dolar seviyesinde. Fiziki gram altın da Kapalıçarşı'da 6.237 lira seviyesinde.

Altın fiyatları son bir ayda çok konuşulur hale geldi. Altın kuyrukları, gümüş kuyrukları var diye bir yaygara koparılıyor sosyal medyada.

REZERV PARA ARTIK ALTIN!

Bu rüzgar mutlaka tersine dönecek ama ne zaman dönecek soru bu. Ama teknik olarak dünya dolardan uzaklaşıyor, rezerv para niteliği artık altına geçti. Güvenli liman olarak altın tercih ediliyor.

Soru basit aslında altında savaş fiyatlaması mı var yoksa manipülasyon fiyatlaması mı? Altın puslu havaları seviyor. Birçok etkenden beslendiği için son 8 haftaya baktığım zaman yeni bir manşet yeni bir başlık yok piyasalarda.

HEP SÖYLEDİĞİNİ YİNE SÖYLEDİ!

Dolayısıyla bu altın fiyatlarında daha çok bir manipülasyon fiyatlaması olduğu izlenimini doğuruyor.

Altın yükselirken mesela bitcoin piyasasında sert düşüşler var. Yatırımcıların soyulduğu, tek tuşla ters köşeye yatırıldığı bir ortam var karşımızda.

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

İki türlü yatırımcı var karşımızda altın tarafında. Elinde altın bulunduranlar ve altın alımı için fırsat kollayanlar. Elinde altın bulunduran nakde ihtiyacı yoksa altını tutmaya devam etsin.

2026 yılında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ancak bu fiyatlardan altın alınır mı, maliyet yapılır mı? Bence yanlış! Piyasanın biraz daha normalleşmesi lazım.

İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI:BEKLEYİN

Piyasanın teknik olarak mantık olarak yorumlanması lazım. Puslu havanın dağılması lazım. Panik yapmamak lazım bu seviyeleri beklemek gerekiyor. Birkaç hafta olabilir, önümüzdeki ay olabilir. Biraz daha beklemek daha sağlıklı bir karar olarak karşımızda duruyor.

Elinde altın varsa çok sert bir şekilde düşecek, gerileyecek, satalım! Hayır önümüzdeki aylarda önümüzdeki yıllarda altın tarafında bu yükseliş trendini koruyan birçok faktör var.

ALTIN HEP DEĞERLİ OLACAK

Altın yine altın çağını yaşamaya devam edecek. Ama şu anda bu seviyelerden altın satın almak bir risk. Sadece altın satın almıyorsunuz. Bir risk de satın alıyorsunuz!

Türkiye'de, Dünya'da böyle panik alımları görüyoruz zaman zaman ama doğru bir karar değil. En azından ons altında 4.300 dolar seviyesinin altına sarkmaları bir görmemiz lazım.

Gram altın tarafında 6.000 lira seviyesinin altına sarkmaları görmemiz lazım ki tabloyu biraz net bir şekilde okuyalım. Havada rakamlar uçuşuyor. 5 bin dolar olacak, 6 bin dolar olacak. Herkes bir rakam yazıyor ama hiçbir mantığı yok!