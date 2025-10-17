Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce evlendiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirlerinden tazminat, nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunmazken, Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Serkan Sağdıç kimdir? İşte Serkan Sağdıç hakkında bilinenler.

SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Serkan Sağdıç, 1985 yılında Mersin'de doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Mersin’de geçiren Sağdıç, üniversite eğitimine Mersin Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sağdıç, iş hayatına tekstil, organizasyon ve gayrimenkul alanlarında adım attı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında “Recep İvedik 4” filmiyle başlayan Serkan Sağdıç, 2015’te “Güneşin Kızları” ve 2016’da “Evli ve Öfkeli” dizilerinde rol aldı. Bunun yanı sıra modellik de yapan Sağdıç, farklı markalarla işbirlikleri yürüttü.

Sağdıç, “Kirpiklerin” adlı müzik klibindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı. Bu proje, şarkıcı Melek Mosso ile tanışmasına da vesile oldu. Oyunculuk dışında basketbolla ilgilenen Sağdıç'ın 40 yaşında olduğu biliniyor.