Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri

Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri
Oyuncu, Model, Müzik, Boşanma, Melek Mosso, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Melek Mosso, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile tek celsede boşandı. Taraflar birbirlerinden tazminat, nafaka veya mal paylaşımı talebinde bulunmadı. Boşanma haberinin ardından Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Serkan Sağdıç kimdir?

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce evlendiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirlerinden tazminat, nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunmazken, Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Serkan Sağdıç kimdir? İşte Serkan Sağdıç hakkında bilinenler.

Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri - 1. Resim

SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Serkan Sağdıç, 1985 yılında Mersin'de doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Mersin’de geçiren Sağdıç, üniversite eğitimine Mersin Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sağdıç, iş hayatına tekstil, organizasyon ve gayrimenkul alanlarında adım attı.

Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri - 2. Resim

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında “Recep İvedik 4” filmiyle başlayan Serkan Sağdıç, 2015’te “Güneşin Kızları” ve 2016’da “Evli ve Öfkeli” dizilerinde rol aldı. Bunun yanı sıra modellik de yapan Sağdıç, farklı markalarla işbirlikleri yürüttü.

Serkan Sağdıç kimdir? Oyuncu Serkan Sağdıç’ın hayatı ve kariyeri - 3. Resim

Sağdıç, “Kirpiklerin” adlı müzik klibindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı. Bu proje, şarkıcı Melek Mosso ile tanışmasına da vesile oldu. Oyunculuk dışında basketbolla ilgilenen Sağdıç'ın 40 yaşında olduğu biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Gürültü yapmayın" dedi, ölümle bitti! Dayısını katleden yeğene 15 yıl hapisNobel Barış Ödülü verilmişti! Maria Corina Machado, Netanyahu'yu Gazze soykırımı için takdir etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taşacak Bu Deniz 2. bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? - HaberlerTaşacak Bu Deniz 2. bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular! - HaberlerBeşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular!17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi - Haberler17 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildiYÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? - HaberlerYÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu - Haberler19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar belli olduGalatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Potada derbiye geri sayım! - HaberlerGalatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Potada derbiye geri sayım!
Sonraki Haber Yükleniyor...