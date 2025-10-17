Utanç verici eylem! Gazze’ye giden yardımı durdurmak için bebekleri tırların önüne koydular

Gazze’deki sivillere yönelik yıllardır süren İsrail saldırıları, geçtiğimiz hafta sağlanan ateşkesle birlikte kısa süreliğine de olsa yerini umutlu bir sessizliğe bırakmıştı. Ancak bu sessizlik uzun sürmedi.

Bölgeden gelen son görüntüler, ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğunu açıkça gösteriyor.

UTANÇ SAHNESİ!

Aşırı sağcı bir grup İsrailli, Gazze’ye gönderilen insani yardımları engellemek için Kerem Şalom Sınır Kapısı yolunda tırların önünü kesti. Yardım konvoylarına yönelik bu provokatif eylem, İsrail’de barışa değil, nefretin körüklenmesine hizmet eden yeni bir utanç sahnesi olarak kayda geçti.

YARDIM TIRLARININ ÖNÜNÜ KESTİLER

"Tzav-9" isimli aşırı sağcı dernek, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'ye gönderilen yardımların engellenmesi girişimine ilişkin görüntü yayımladı.

Hamas'ın ölen bazı İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmemesi nedeniyle ateşkes anlaşmasını "ihlal ettiği" iddia edilerek, Gazze'ye giden yardımların durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'ye yardımların engellenmesi için "Tzav-9" üyesi aşırı sağcı İsraillilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na giden yollarda yardım tırlarını engellemeye çalıştığı belirtildi.

BEBEKLERİ DE VAHŞETLERİNE ALET ETTİLER

Paylaşımda yer alan görüntüde, bir grup aşırı sağcı İsraillinin Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının önünün kestiği görüldü. Görüntülerde grubun eylemleri için bebeklerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aşırı sağcı İsraillilerin yolu kesmesi nedeniyle yardım tırlarının hareket edemediği kameraya yansıdı.

ANLAŞMANIN ALTINDA TIR GİRİYOR

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.