Borsada 16 şirket geri alım yaptı! 195 milyon TL’lik hisse topladılar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin 11.605 ile rekor kırdığı haftada, borsa şirketlerinin hisse geri alımları da devam etti. BİST TÜM kapsamında işlem gören şirketlerden 16’sı geçen hafta hisse alımı gerçekleştirdi. Toplam alımların tutarı yaklaşık 195 milyon TL olarak gerçekleşti. Ulusal Faktoring geri alımda ilk sırada yer aldı.

GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

1-Ulusal Faktoring (ULUFA): 69,876 milyon TL

2-Ahlatçı Gaz Dağıtım (AHGAZ): 48,214 milyon TL

3-Akiş GYO (AKSGY): 22,550 milyon TL

4-Net Holding (NTHOL): 10,180 milyon TL

5-Investco Holding (INVES): 9,722 milyon TL

6-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 8,248 milyon TL

7-Lokman Hekim (LKMNH): 5,168 milyon TL

8-Akfen İnşaat (AKFIS): 4,932 milyon TL

9-Mercan Kimya (MERCN): 4,856 milyon TL

10-Global Yatırım Holding (GLYHO): 4,500 milyon TL

11-Bahadır Kimya (BAHKM): 3,420 milyon TL

12-PC İletişim ve Medya (PCILT): 2,862 milyon TL

13-Ofis Yem (OFSYM): 1,984 milyon TL

14-Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU): 1,487 milyon TL

15-Enerya Enerji (ENERY): 828 bin TL

16-MHR GYO (MHRGY): 181 bin TL