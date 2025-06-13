Alman EnBW ile Borusan’dan ortak şarj atağı! 2025 hedefi 500 istasyon

Türkiye genelinde hâlihazırda 351 şarj noktasıyla faaliyet gösteren şirket, 2025 sonunda 500 şarj noktasını aşmayı hedefliyor. 2030 yılında ise 3.000 şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan Borusan, bu doğrultuda yaklaşık 10 Milyar TL’ye ulaşacak yatırımları devreye almayı planlıyor.

Borusan ve EnBW ortak girişimi, Borusan EnBW Enerji, Türkiye’deki elektrikli araç sahiplerine kullanıcı dostu şarj çözümleri sunmak üzere hayata geçirdiği yeni girişimi “Borusan EnBW Şarj- 5”i tanıttı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, elektrikli araçların her gün yaşamımıza daha fazla dahil olduğuna değinerek; “Biz de Borusan EnBW Enerji olarak 16 yıllık yenilenebilir enerji sektörü deneyimimizi ve enerjimizi, mobilite ve enerji dönüşümlerinin kesişiminde yer alan yeni bir alana taşıdık. Hissedarımız Borusan’ın Borusan Otomotiv Grubu ile e-mobilite dönüşümüne öncülük ediyor olması, diğer yandan Alman hissedarımız EnBW’nin 9 yıldır elektrikli araç şarj ağı alanında yürüttüğü faaliyetlerle Almanya pazarında lider konumda olması 5’i Türkiye’nin en iddialı şarj çözümü haline getiriyor” dedi.

"FARKLI FIRSATLAR SUNUYORUZ"

E-mobilite alanındaki gerçek değişimin, elektrikli araç kullanıcılarının konforla hareket edebildiği bir ekosistemde başladığını belirten Amasyalı, “Yenilikçiliği yalnızca teknolojiyle değil, ihtiyaçlara göre şekillenen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan çözümlerle hayata geçiriyoruz. Sadece büyüyen istasyon ağımız ile değil aynı zamanda Türkiye’nin lider şirketleri ile yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimizin şarj deneyimini zenginleştiriyor ve farklı fırsatlar sunuyoruz” dedi.

HEDEF 2025'TE 500 İSTASYONUN ÜZERİNE ÇIKMAK

Türkiye genelinde hâlihazırda 351 şarj noktasıyla faaliyet gösteren 5, 2025 sonunda 500 şarj noktasını aşmayı hedefliyor. 2030 yılında ise 3.000 şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan 5, bu doğrultuda yaklaşık 10 Milyar TL’ye ulaşacak yatırımları devreye almayı planlıyor.