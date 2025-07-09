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İlkin Aydın neden yok? TVF sağlık durumunu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlkin Aydın neden yok? TVF sağlık durumunu açıkladı
Sakatlık, Voleybol, Eda Erdem, Dünya Şampiyonası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) maçlarında İlkin Aydın ve kaptan Eda Erdem kadroda yer almadı. FIVB VNL 3. etabı maçları Hollanda'da oynanacak maç kadrosu ise açıklandı. Kadrodaki eksiklikler dikkat çekerken İlkin Aydın ve Eda Erdem kadroda olmama nedenleri ve sakatlık durumları merak edildi.

Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. etabına Hollanda maçıyla başlıyor. Kadro belli olurken İlkin Aydın ve Eda Erdem'in kadroda yer almadığı görüldü. TVF İlkin Aydın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken Eda Erdem'in Dünya Şampiyonası'nda kadroya katılacağı biliniyor.

İLKİN AYDIN NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi (VNL) maçlarında İlkin Aydın kadroda yer almıyor. Aydın, sakatlığı nedeniyle Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan maçlarında oynamayacak. 

İlkin Aydın ve Alexia Carutasu neden kadroda yok? Voleybol milli takım kadrosu - 1. Resim

İLKİN AYDIN SAKAT MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Milli Takımın ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İlkin Aydın, sakatlığı nedeniyle bu yaz oynanan Milletler Ligi maçlarında Filenin Sultanları kadrosunda yer almadı. TVF'nin yaptığı açıklamada Aydın'ın,  "sol uyluğunda başlayan ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma (Gr-2 strain) ile uyumlu bulgular saptanmış ve tedavisine  başlandı" ifadeleri yer aldı.

EDA ERDEM NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, 2025 Milletler Ligi kadrosunda yer almadı. Filenin Sultanları antrenörü Santarelli,  Eda Erdem'in bu yaz oynayacağını söyleyerek Erdem’in fiziksel ve mental olarak Dünya Şampiyonası’na hazırlandığını ifade etti. 

Eda Erdem milli takımda neden yok? Döneceği tarih belli oldu - 1. Resim

Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonası'nda takıma geri döneceği belli oldu. Şampiyona 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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