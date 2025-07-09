Hande Baladın neden yok, sakat mı? Filenin Sultanları 3. hafta kadrosunda yer almadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 18:09 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 18:09 - Güncelleme:

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. etabında Hollanda'da gerçekleşecek 4 maçta mücadele edecek. Hollanda etabına gidecek kadro açıklanırken smaçör pozisyonunda yıldız isim Hande Baladın'ın oynamadığı görüldü. Başarılı genç smaçörün kadroda olmaması voleybol severleri üzerken Hande Baladın neden yok ve sakatlık durumu merak edildi.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dört önemli maça çıkmaya hazırlanıyor. Hollanda'da oynanacak 3. etabın kamp kadrosu açıklanırken Hande Baladin'ın takımda yer almadığı görüldü. Voleybolseverler yıldız smaçörün sakat olup olmadığını merak ederken Hande Baladın neden yok, oynamıyor konusunu gündeme taşıdı. HANDE BALADIN NEDEN YOK? A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Miletler Ligi Hollanda etabında kadroda yer almayan Hande Baladın'ın sakatlık nedeniyle maçlarda yer almayacağı belli oldu. VNL'in 2. haftasında Brezilya karşılaşması sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sakatlanan Hande Baladın, sağlık durumu ve teknik ekibinde kararıyla kadroda yer almadı. HANDE BALADIN SAKAT MI? Hande Baladın'ın sakatlığı nedeniyle Hollanda etabında oynanacak Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan maçlarında yer almıyor. TVF'nin açıklamasına göre, sol uyguk quadriceps kasında zorlanma nedeniyle tedavi ve tedbir amaçlı kadroda yer almadı. HANDE BALADIN NEDEN OYNAMIYOR? Hande Baladın VNL'in 3. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oynacağı Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan maçlarında sakatlığı nedeniyle oynamıyor. Teknik ekibin tedbiren aldığı karar sonrası Filenin Sultanları smaçör pozisyonlarında Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken ve Yaprak Erkek yer alıyor. İlgili Haber Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan