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Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları, Kadro, Sakatlık, Hollanda, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maçları için Hollanda’da sahaya çıkıyor. Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Filenin Sultanları’nda kadroda yaşanan önemli eksiklikler dikkat çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok merakla takip ediliyor.

Turnuvanın Hollanda ayağında yer almayan üç oyuncunun neden kadro dışında kaldığı netlik kazandı. Teknik heyetten gelen bilgilere göre Filenin Sultanları'ndan 3 oyuncumuz kadro dışı. A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok?

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok? - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok? - 2. Resim

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSUNDA KİMLER YOK?

Hollanda etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda üç önemli oyuncu yer almıyor. Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın bu hafta kadro dışında bırakıldı.

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok? - 3. Resim

HANDE, CANSU VE İLKİN NEDEN KADRODA YOK?

Teknik ekibin yaptığı açıklamaya göre, üç oyuncunun da sakatlıkları nedeniyle Hollanda etabında forma giyemeyeceği bildirildi.

Hande Baladın’ın ikinci hafta karşılaşmalarında yaşadığı sakatlığın ardından sol uyluk bölgesinde zorlanma tespit edildi. Oyuncuya tedavi süreci uygulandığı ve bu nedenle kadroya alınmadığı ifade edildi.

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok? - 4. Resim

İlkin Aydın’ın da benzer şekilde sol uyluk kasında zorlanma yaşadığı ve ağrı şikayetlerinin ardından kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Pasör pozisyonunda Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında ağrı hissedince, tetkik ve tedavi sürecine alındı. Oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda kimler yok? - 5. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta kapsamındaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda-Türkiye voleybol maçı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları 3. haftada ayrıca Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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