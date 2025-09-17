Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlkin Aydın'ın babası kimdir? Eski futbolcu çıktı

Voleybolcu İlkin Aydın, Galatasaray kadın voleybol takımında kaptanlık görevini sürdürüyor. Milli formayla da önemli başarılara imza atan genç smaçörün hayatı ve babası Tanser Aydın merak edildi.

Türk voleybolunun yükselen yıldızlarından İlkin Aydın, hem kulüp hem de milli takım kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Aydın, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda da yer aldı. Peki, İlkin Aydın kimdir, babası Tanser Aydın ne iş yapıyor? 

İLKİN AYDIN KİMDİR?

5 Ocak 2000 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen İlkin Aydın, smaçör pozisyonunda görev yapan milli voleybolcudur. Profesyonel kariyerine İlbank altyapısında başlayan Aydın, ardından TVF Spor Lisesi’nde forma giydi. 2017 yılında Galatasaray’a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım atan sporcu, sarı-kırmızılı ekibin kaptanlığını üstlenmektedir.

Milli takıma 2021 yılında katılan İlkin Aydın, kısa sürede önemli turnuvalarda forma giyerek başarılara ortak oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2021’de Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde bronz madalya kazanan Aydın, 2023 yılında ise Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu yaşayan kadroda yer aldı.

İlkin Aydın'ın babası kimdir? Eski futbolcu çıktı - 1. Resim

İLKİN AYDIN'IN BABASI KİMDİR??

İlkin Aydın’ın babası Tanser Aydın, 20 Mayıs 1970’te Ankara’da doğdu. Futbolculuk kariyerinde Şanlıurfaspor başta olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giyen Aydın, 2002 yılında aktif futbolculuğu bıraktı. Ardından teknik adamlığa yönelerek UEFA A Lisansı aldı.

Antrenörlük kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe ve Kasımpaşa gibi takımlarda görev yapan Tanser Aydın, son olarak Amedspor’da yardımcı antrenörlük görevine getirildi. 

İlkin Aydın'ın babası kimdir? Eski futbolcu çıktı - 2. Resim

İLKİN AYDIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aydın, İlbank ve TVF Spor Lisesi’nde forma giydikten sonra 2017’den bu yana Galatasaray’da oynamaktadır.

 

Milyar dolarlık F-35 programına bir darbe daha! İki jet peş peşe acil iniş yaptı
